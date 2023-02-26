الأحد 26 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

رياضة

منتخب سلاح الشيش للرجال يكتسح التشيك ويتأهل لربع نهائي كأس العالم

بطولة العالم للسلاح
بطولة العالم للسلاح

حقق منتخب مصر لسلاح الشيش للرجال، فوزًا كاسحًا على نظيره التشيكي في ثمن نهائي منافسات الفرق ببطولة كأس العالم التي تقام في صالات نادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة ما بين 23 وحتى 26 فبراير الجاري.

وتمكن منتخب الفراعنة، بمشاركة كل من علاء أبو القاسم ومحمد حمزة ومحمد حسن، من تحقيق فوزًا كبيرًا على المنتخب التشيكي بنتيجة 45-26، ليتأهل المنتخب لربع نهائي البطولة على أن يواجه في تمام الثانية عشر والربع ظهرًا، منتخب اليابان بعد فوزه على كندا.

وعلى صعيد السيدات، فقد خسر منتخب مصر صباح اليوم أمام نظيره الروماني في منافسات دور الـ32 ليودع بذلك البطولة مبكرًا.

وتختتم اليوم منافسات البطولة بمنافسات الفرق، حيث أقيمت بالأمس نهائيات فردي الرجال والسيدات وشهدت حصول البطل المصري علاء أبوالقاسم على المركز السادس وذلك بعد خسارته بصعوبة من بطل فرنسا إنزو ليفور بمنافسات ربع النهائي.

كما حقق أليكسندر ماسيالاس بطل الولايات المتحدة، ذهبية فردي الرجال بينما استطاعت مارتينا فافاريتو بطلة إيطاليا تحقيق ذهبية فردي السيدات.

وتقام البطولة بمشاركة 368 لاعبًا ولاعبة (202 رجال و 166 سيدات) يمثلون 45 دولة، بالإضافة إلى الأجهزة الفنية والإدارية والطبية ليتعدى عدد الحاضرين إلى مصر أكثر من 500 ضيف أجنبي لتسجل البطولة رقم قياسي في عدد الحضور من خارج مصر.

مصر علاء أبوالقاسم المنتخب التشيكي منتخب مصر لسلاح الشيش منتخب مصر لسلاح الشيش للرجال علاء أبو القاسم أليكسندر ماسيالاس

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