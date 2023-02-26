الأحد 26 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

في إفصاح للبورصة.. مطاحن شمال القاهرة تربح 32.5 مليون جنيه خلال 7 أشهر

البورصة
البورصة

أعلن مجلس إدارة شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة، تحول الشركة من الخسائر إلى الربحية خلال أول 7 أشهر من العام المالي الجاري، على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم، أنها سجلت ربح قدره 32.52 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2022 حتى نهاية يناير 2023، مقابل خسائر بقيمة 6.62 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

يشار إلى أن مطاحن ومخابز شمال القاهرة، سجلت صافي ربح بلغ 24.68 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر 2022، مقابل خسائر بلغت 8.86 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة النصفية لتصل إلى 453.62 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 264.88 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وقالت شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة، إنها تدرس تطوير مطحن المطرية التابع لها بقيمة 100 مليون جنيه.

وأضافت الشركة في بيان لبورصة مصر اليوم أن دراسة تطوير المطحن يأتي في إطار الدراسات المستقبلية لتطوير الشركة خاصة بعد موافقة العمومية غير العادية في يونيو الماضي على بيع موقعين مملوكين للشركة لتدبير الموارد اللازمة.

وأشارت إلى أنه سيتم العرض على مجلس الإدارة للنظر في تعديل الخطة الاستثمارية للشركة للعام المالي الجاري بناء على ما ستفسر عنه الدراسة.

يشار إلى أن مطاحن ومخابز شمال القاهرة، سجلت أرباحاً بلغت 2.5 مليون جنيه خلال يوليو الماضي، مقابل أرباح بقيمة 102 ألف جنيه خلال نفس الشهر من العام المالي الماضي.

وحققت مطاحن ومخابز شمال القاهرة، صافي ربح بلغ 17.9 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي، مقابل 1.46 مليون جنيه أرباح خلال العام المالي السابق له.

الخطة الاستثمارية إيرادات الشركة تطوير الشركة المستقبلية ربحية مجلس ادارة للبورصة

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وائل لطفي

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