الأحد 26 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

ترتيب مجموعة الأهلى بعد التعادل مع صن داونز فى دورى أبطال إفريقيا

الأهلي وصن داونز
الأهلي وصن داونز

سقط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في فخ التعادل الإيجابي أمام صن داونز الجنوب أفريقي بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب "الأهلي وي السلام" ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

 

أهداف مباراة الأهلي وصن داونز

وسجل هدفا الأهلي محمد عبد المنعم وحسين الشحات في الدقيقتين 59 و74، بينما أحرز هدفا صن داونز بيتر شالويلي وثيبو مورينا في الدقيقتين 34 و80.

وحصد الأهلي أول نقطة في دور المجموعات، بعد أن خسر أمام الهلال السوداني بهدف دون رد في الجولة الأولى.

بينما يتواجد صن داونز في صدارة المجموعة بالفوز على الهلال في جنوب إفريقيا ثم الانتصار على القطن الكاميروني والتعادل أمام الأهلي في ملعب الأخير.

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ترتيب مجموعة الأهلي بعد التعادل مع صن داونز

1- ماميلودي صن داونز برصيد 7 نقاط من 3 مباريات

2- الهلال السوداني برصيد 6 نقاط من 3 مباريات

3- الأهلي يمتلك نقطة واحدة من مباراتين

4- القطن الكاميروني بدون نقاط من مباراتين 

 

موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري أبطال أفريقيا

 

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره القطن الكاميروني ضمن لقاءات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتقام مباراة الأهلي والقطن الكاميروني، 4 مارس المقبل، على ستاد الأهلى وي السلام، بالمباراة المؤجلة من الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ثم يواجه الأهلي فريق صن داونز يوم 11 مارس المقبل، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، في جنوب أفريقيا.

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