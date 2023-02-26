سعر الذهب اليوم الأحد 26 فبراير 2023 فى مصر بدون مصنعية

مع بداية التعاملات اليومية يسعى المقبلين على الزواج على معرفة سعر الذهب اليوم الأحد 26 فبراير 2023 في مصر بدون مصنعية عبر جوجل، وتراجعت في نهاية التداولات الأسبوعية الماضية في مختلف المحافظات على خسائر ستصل إلى مبلغ 10 جنيهات للجرام في الأسبوع بشكل متواصل.

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سعر الذهب اليوم الأحد 26 فبراير 2023 في مصر بدون مصنعية

وقالت مصادر بشعبة الذهب في الاتحاد العام للغرف التجارية، إن سعر الذهب في مصر سيواجه ضغوطًا قوية نتيجة لتراجع الطلب ولزيادة المعروض، مع الاستقرار في سعر الدولار أمام الجنيه، مما أسهم في هبوطها المتتالي، وحيث أن سجل سعر جرام عيار 21 وهو العيار الأكثر انتشارًا بمصر نحو مبلغ 1680 جنيهًا، وذلك مقارنة بسعره، السبت الماضي، والذي قد سجل مبلغ 1690 جنيهًا، وتكون غير متضمنة المصنعية، كما ستختلف المصنعية من عيار لعيار آخر.

أسعار الذهب اليوم

وترصد “الدستور”، بالتقرير التالي، أسعار الذهب اليوم بمصر الأحد 26 فبراير 2023

سعر الذهب عيار 24

هبط سعر الذهب عيار 24 اليوم الأحد في التداولات الصباحية ليسجل الجرام نحو مبلغ 1915 جنيهًا للجرام ويكون هو العيار الأعلى سعرًا والعيار الأقل طلبًا في مصر.

سعر الذهب عيار 21

كما واصل سعر جرام الذهب اليوم الأحد في عيار 21 انخفاضه بشكل متواصل في بداية تداولات اليوم ليبلغ نحو 1680 جنيهًا؛ ويكون هو العيار الأكثر انتشارًا بمصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18

وخسر سعر جرام الذهب عيار 18 الأكثر مبيعًا وطلبًا بالقاهرة على مدار الأسبوع ليسجل 1440 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وتأثر سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد في مصر بهبوط الأوقية ليخسر في أسبوع نحو مبلغ 80 جنيهًا من قيمته ليبلغ نحو حوالي 13440 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا بالوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

ولم يحافظ سعر أوقية الذهب اليوم الأحد عيار 24 على مستوياته ليسجل حوالي 59365 جنيهًا، وستزِن الأوقية نحو حوالي 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة وهو الأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وشهد سعر كيلو الذهب اليوم الأحد عيار 24 تراجعًا ملحوظًا ليبلغ قيمة 1.915 مليون جنيه، اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وانخفضت أسعار أوقية الذهب اليوم الاحد في تعاملات البورصة العالمية بالأسبوع الحالي لتصل إلى مستوى حوالي 1810 دولارات.