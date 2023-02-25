السبت 25 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«لم ينزعج لتأميم أملاكه».. عادل حمودة يكشف تفاصيل خاصة في حياة بطرس غالي

بطرس غالي
بطرس غالي

تحدث الكاتب الصحفي عادل حمودة، في حلقة اليوم من برنامج "واجه الحقيقة" على قناة "القاهرة الإخبارية"، عن تفاصيل خاصة في حياة بطرس بطرس غالي الأمين العام للأمم المتحدة سابقا.

ومن بين ما كشفه عادل حمودة، أن بطرس في بداية حياته كان يحلم أن يصبح كابتن طيار، حتى أنه حصل على شهادة طيران، كان يعتز بها كثيرًا، لكن عائلته لا تقبل إلا بدراسة القانون، لذا حصل بطرس على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة في عام 1946، ثم انتقل إلى باريس، ليكمل دراساته العليا.

في باريس، نجح بطرس بطرس غالي في الحصول على الدكتوراه في أقل من 3 سنوات، ولم يكتف بشهادة الدكتوراه في الحقوق، بل حصل على دبلومة في العلوم السياسية قبل رجوعه إلى القاهرة عام 1959.

ما أن عاد إلى القاهرة اصطدم بطرس بوالده، بعد أن اختار التدريس في كلية الحقوق جامعة القاهرة، مما أغضب والده، الذي قال له "عايز تبقى خوجة"، والد بطرس كان يريد أن يلتحق ابنه بالخارجية مثل الجد والأعمام، وتضاعفت سخريته عندما عرف أن مرتب الجامعة 10 جنيهات فقط.

 

موقف مشرف لبطرس بطرس غالي من تحديد أملاك عائلته 

عندما قامت ثورة يوليو كان بطرس غالي يشارك في محاضرات مجمع القانون الدولي الذي تولى رئاسته فيما بعد، وطبقت الثورة قانون تحديد الملكية على أراضي عائلته لكنه لم ينزعج فعلا، بل كان يتبرع بمبالغ كبيرة لطلاب ليسددوا مصروفات الجامعة.

وقال حمودة: "بطرس قالي أنا معنديش أولاد، وجمع المال لم يكن من اهتماماتي"، مشيرًا إلى أن اهتماماته انصبت على الدراسة والألقاب العلمية، ومن وجهة نظره أن الباحث في القانون الدولي والعلاقات السياسية مثل الطبيب لا يجوز أن يتوقف عن البحث والدراسة".

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