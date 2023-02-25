السبت 25 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

الإثنين.. نقابة المحامين تعقد دورة عن الطب الشرعي والأدلة الجنائية

نقابة المحامين
نقابة المحامين

تعقد اللجنة الثقافية بالنقابة العامة للمحامين، برئاسة مقررها محمد كركاب، عضو مجلس النقابة العامة، بالتعاون مع نقابة محامي شمال الجيزة، دورة في الطب الشرعي والأدلة الجنائية، ودورها في اكتشاف الجريمة، وذلك بإشراف عبد المجيد هارون، أمين صندوق النقابة العامة، ورعاية عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب.

تعقد الدورة؛ الإثنين المقبل الموافق 27 فبراير، بنادي المحامين النهري بالعجوزة، تحت إشراف مركز علوم الأدلة، والدعوة عامة لجميع المحامين.

يحاضر في الدورة؛ الدكتورة رجاء محمد عبد المعبود ـ أستاذ ورئيس قسم الطب الشرعي والسموم ـ بكلية الطب جامعة أسيوط، والدكتور محمد صادق المحامي بالنقض، على أن يحصل المشارك في الدورة، شهادة بالحضور واجتياز الدورة، بالإضافة للمادة العلمية.

فيما تفقد عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، أعمال إنشاء نادي محامي أسيوط الجديدة، وأرض النادي النهري بأسيوط.

كما أجرى جولة تفقدية لأعمال تطوير وتجديد مبنى نقابة ونادي محامي بني سويف، ومتابعة منظومة طباعة الكارنيهات بالنقابة الفرعية، كما عقد اجتماعًا مع أعضاء مجلس النقابة الفرعية.

وفي زيارته لنقابة محامي المنيا، تفقد نقيب المحامين، الأعمال الإنشائية لنادي محامي المنيا الجديدة، كما قام بتفقد مبنى النقابة الفرعية، وعقد اجتماعا مع أعضاء مجلس النقابة الفرعية للاستماع لمقترحاتهم بشأن تطوير الخدمات النقابية المقدمة للأعضاء.

رافق نقيب المحامين خلال جولاته التفقدية محمد الكسار، محمد كركاب، محمد فزاع، محمد نجيب، أعضاء مجلس النقابة العامة، وطارق عبد العظيم، نقيب محامي بني سويف، وعلاء حسن، نقيب محامي المنيا، ومحمد كمال الجاحر، نقيب محامي شمال أسيوط، وأحمد البدراوي، نقيب محامي جنوب أسيوط، وأعضاء مجالس نقابتهم الفرعية.

اللجنة الثقافية بالنقابة العامة للمحامين محمد كركاب محامي شمال الجيزة الطب الشرعي الأدلة الجنائية

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