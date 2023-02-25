السبت 25 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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كريستيان برجر: التحول للطاقة النظيفة من أولويات الاتحاد الأوروبي مع مصر

كريستيان برجر
كريستيان برجر

قال كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، إن التحول للطاقة النظيفة من أولويات الاتحاد الأوروبي مع مصر.

وأضاف، خلال حوار خاص لبرنامج "عن قرب" المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاتحاد وقّع مع مصر مذكرة للتعاون في مجال الهيدروجين الأخضر، منوها أن توسيع استخدامات الهيدروجين الأخضر بمنطقة شرق المتوسط يعد أحد أولويات الاتحاد الأوروبي في المرحلة الراهنة.

وأشار إلى أن الاتحاد يعمل على تعزيز المشروعات الصغيرة ومحاولة الوصول إلى المصادر المالية اللازمة لتمويل تلك المشروعات.

وأضاف سفير الاتحاد الأوروبي، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة مهمة جدًا لدعم الاقتصادات الناشئة، وعن أزمة التغير المناخي ودور الاتحاد الأوروبي في حل تلك الأزمة.

وأكد أن الاتحاد الأوروبي يعمل على البحث في مشكلات التمويل لأنه سيساهم في مساعدة الدول النامية لمجابهة أزمة الانبعاثات الحرارية.

 

كريستيان برجر الاتحاد الأوروبي التحول للطاقة النظيفة القاهرة الإخبارية

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