السبت 25 فبراير 2023
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رئيس التحرير
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تحقيقات ومتابعات

تعرف على محذوفات اللغة العربية للصف السادس الابتدائي 2023

السادس الابتدائي
السادس الابتدائي

يبحث العديد من أولياء الأمور والطلاب عن المناهج المحذوفة من الصف السادس الابتدائي في هذا السياق ترصد “الدستور” كل المحذوف من منهج الصف السادس الابتدائي.

ويبحث العديد منهم تحديدا في مادة اللغة العربية، وبناء على خطاب منسوب لمكتب مستشار اللغة العربية بوزارة التربية والتعليم، وموقعا من الدكتور أكرم حسن رئيس الادارة المركزية لتطوير المناهج، تقرر جعل أجزاء للاطلاع فقط في مناهج اللغة العربية 2023 لمختلف الصفوف، تتمثل فيما يلي :

 

محذوفات اللغة العربية للصف السادس الابتدائي 2023

بالنسبة لـ محذوفات اللغة العربية للصف السادس الابتدائي 2023:
الدرس الثالث: ايام الطفولة (الشاعر التونسي ابو القاسم الشابي ) من صفحة 30 الى الى صفحة 134 قصة علي مبارك من 131 الى 160 - و من 79 الى 100
المرحلة الاعدادية:
الصف الأول الإعدادي: هيا نشجع بأخلاق كريمة من 14 الى 16 ، ونصائح من 50 الى 52

الصف الثاني الإعدادي: اختراعات عربية من 17 الى 20 ، والدرس الثاني القراءة حياة للحياة (نثر عباس محمود العقاد من 42 الى 44)

الصف الثالث الإعدادي: رسالة الى ابني من 2الى 22.

المرحلة الثانوية:
الصف الأول الثانوي: من سمات الشخصية المرصرة د/سليمان حزين (نثر)

الصف الثاني الثانوي: نص اللغة والمجتمع أحمد سعيدان (نثر)

وفي مادة الرياضيات  للصفين الثانى والثالث الإعدادى أصبحت الأجزاء التالية للاطلاع فقط:

أولا: منهج الصف الثانى الإعدادي

- الوحدة الأولى الدرس السادس التحليل بإكمال المربع" الشرح " صفحتى 15 و16، وما يخصص للاطلاع تمرين 1-6 صفحة 6 بالكامل نشاط بنهاية الوحدة صفحة 6.
- الوحدة الثانية، ما يخصص للاطلاع، تمارين عامة على الوحدة مسائل رقم 8 و9و 10صفحة 17 ونشاط بنهاية الوحدة صفحة رقم 18 واختبار الوحدة مسائلة رقم 4 صفحة 18.
- الوحدة الثالثة:
- تمارين عامة مسائل من رقم 3 إلى 10 صفحة 19 و20 ونشاطها بنهاية الوحدة صفحة 21.

- الوحدة الخامسة.
- ما يخصص للإطلاع والتعلم الذاتى، نشاط بنهاية الوحدة صفحة 30 ونشاط بنهاية الوحدة صفحة 41 .

ثانيا : كتاب الرياضيات للصف الثالث الاعدادي علما بأن ترقيم الصفحات للنسخة 2022,2023

- الوحدة الأولى ما يخصص للإطلاع والتعلم الذاتى نشاط بنهاية الوحدة صفحات 4 و5 واختبار الوحدة مسائل 5 و6 صفحة 12.
- الوحدة الثانية، نشاط بنهاية الوحدة صفحة ١٢.
- الوحدة الثالثة تمارين 2 و30 مسائل 5 و 6 و 7 صفحة 15 ونشاط بنهاية الوحدة صفحة 16.
- الوحدة الرابعة نشاط بنهاية الوحدة صفحة 24 و25.

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التربية والتعليم الاول الثانوى الإدارة المركزية الصف السادس الابتدائي الصف السادس الإبتدائ الصف الثاني الثانوي الصف الأول الثانوي اللغة العربية اللغة العربية للصف السادس الابتدائي

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