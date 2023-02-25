اعرف باقى كام يوم على رمضان 2023

مع بداية شهر شعبان يزداد البحث لمعرفة باقى كام يوم على رمضان 2023 وعدد ساعات الصيام المنتظرة خلال الشهر الكريم وموعد آذاني المغرب والفجر.



باقى كام يوم على رمضان 2023

نعرض لكم خلال التقرير التالي الإجابة على سؤالكم المطروح وهو باقى كام يوم على رمضان 2023 وموعد اذان الفجر والمغرب، مع التذكير بأماكن معارض أهلا رمضان التي تقدم السلع الغذائية بأسعار مخفضة.



26 يوم هو عدد الايام المتبقية على حلول الشهر الكريم رمضان 2023 وينتظره المسلمون من العام للعام لأداء مناسكه المحببة إلى القلب بداية من صلاة التراويح والصيام والصدقة وقراءة القرآن بصورة منتظمة.



يبدأ شهر رمضان 2023 فلكيًا يوم الخميس 23 مارس 2023 والرؤية الشرعية لهلال الشهر الكريم والتي تقوم دار الإفتاء المصرية هي من تؤكد هذا الموعد.

وإذا ثبت هذا الموعد يصل عدد ساعات الصيام خلال اليوم الأول إلى ما يقرب من 14 ساعة تقريبًا.

موعد آذان الفجر والمغرب في رمضان 2023

يكون آذان المغرب بداية من الساعة 6:08 ثم يصل إلى 6:25 مع آخر يوم في الشهر الكريم.

ويكون موعد آذان الفجر في اليوم الأول لشهر رمضان في تمام الساعة 4:28 ثم يكون 3:51 في اليوم الأخير من الشهر الكريم.