السبت 25 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

بعد تحذير الأرصاد الجوية.. كيف يمكن حماية كبار السن من التقلبات الجوية؟

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة، بكافة محافظات مصر.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة، مع استمرار انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق، بسبب ظهور الشبورة الكثيفة في عدد من المحافظات.

وتعتبر التقلبات المناخية من الأمور التي تساهم في إصابة كبار السن ببعض المشكلات الصحية ففي السطور التالية يسلط الخبراء بموقع «epa» الضوء على هذه المشكلات وكيفية التعامل معها.

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تأثير تقلبات الجو على كبار السن:

أوضح الخبراء، أن كبار السن معرضون بشكل خاص للآثار الصحية لتغير المناخ بسبب بعض الأسباب والتي تتمثل في التقدم بالعمر، حيث تصبح أجسامنا أقل قدرة على تعويض آثار بعض المخاطر البيئية، مثل تلوث الهواء.

ومن المرجح أن يعاني كبار السن من ظروف صحية تجعلهم أكثر حساسية لمخاطر المناخ مثل الحرارة وتلوث الهواء، مما قد يؤدي إلى تفاقم أمراضهم الحالية.

كما يعاني العديد من كبار السن من محدودية الحركة، مما يزيد من مخاطرهم قبل وأثناء وبعد حدث الطقس القاسي، ويمكن أن تؤدي الشيخوخة وبعض الأدوية إلى تغيير قدرة الجسم على الاستجابة للحرارة، وهذا يعرض كبار السن لخطر الإصابة بأمراض الحرارة والموت مع ارتفاع درجة حرارة المناخ. 

أشار الخبراء، أن العديد من كبار السن يعانون من ضعف في جهاز المناعة، مما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بأمراض خطيرة التي تتمثل في النزلات المعوية والأنفلونزا بكافة أنواعها.

نوه الأطباء، أنه يمكن أن تحدث أمراض الحرارة عندما يتعرض الشخص لدرجات حرارة عالية ولا يمكن لجسمه أن يبرد، فمن المتوقع أن تؤدي الزيادات في درجات الحرارة المتوسطة وموجات الحر إلى المزيد من أمراض الحرارة والوفيات بين الفئات الضعيفة، بما في ذلك كبار السن.

وقد يؤدي تغير المناخ إلى زيادة ملوثات الهواء في الهواء الطلق، مثل الأوزون على مستوى الأرض والجسيمات في دخان حرائق الغابات والغبار الناتج عن الجفاف، حيث يمكن أن يؤدي تلوث الهواء إلى زيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية لكبار السن وخاصة مرضى السكري.

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اقتراحات لكبار السن لتجنب الأمراض المرتبطة بارتفاع درجة الحرارة

من المهم الحفاظ على البرودة أثناء الطقس الحار على سبيل المثال، البقاء في مكان بارد بالداخل، وتجنب النشاط الشاق، وارتداء ملابس خفيفة الوزن، وشرب الماء البارد بانتظام طوال اليوم.

كما تشمل الإجراءات إتباع تقارير الطقس بشكل يومي، ويجب عليك التقليل من الكافيين والكحول، فالمشروبات التي تحتوي على الكافيين والكحول لها تأثير مدرّ للبول.

ارتفاع درجة الحرارة الأرصاد الجوية التقلبات الجوية التقلبات المناخية كبار السن تجنب الأمراض المرتبطة بارتفاع درجة الحرارة

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وائل لطفي

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