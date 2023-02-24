جراح عظام يكشف أهم الأمراض التي تصيب كبار السن بالشتاء وأخطرها

قال الدكتور وائل سمير، أستاذ جراحة العظام والمفاصل الصناعية بكلية الطب بجامعة عين شمس، إن الشتاء نفسه لا يتسبب في أمراض العظام ولكن المرضى كبار السن الذين يعانون من خشونة في العظام ستزيد عليهم الأعراض في فصل الشتاء.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "مصر تستطيع"، مع الإعلامي أحمد فايق، والمذاع عبر فضائية dmc، أن السبب في زيادة أعراض المرض هي أن الدورة الدموية تقل، وعندما يزيد البرد تقل الدورة الدموية على الأطراف، وكذلك مقاومة الجسم للأمراض تقل مما يزيد الإحساس بالألم.

أسباب قلة الدورة الدموية في الجسم خلال فصل الشتاء

وتابع، أن قلة النشاط تؤدي لزيادة الآم العضلات بخلاف فصل الصيف، مشيرًا إلى أن كبار السن أكثر الأمراض يتعرضون لها هي الكسور وأخطرهم كسور الحوض، كسر عنق عظم الفخذ وأعلى الفخذ، ويليه كسر عظم أعلى العضد، ودائمًا ننصح بالحذر من السجاجيد والسلالم لأنه كلما نتقدم في السن يحدث هشاشة في العضلات ومعناه أن حجم الألياف في العضلات يقل.

وأشار إلى أن الكبار في السن إحساسهم بحركة القدم يتأخر في التفكير، ومن الممكن عدم حسابه لحركة السلم بشكل صحيح، وكشف الإعلامي أحمد فايق أن هذا هو ماحدث مع الإعلامية إسعاد يونس بعد حادث سقوطها من على السلم وتغيرها عظام الحوض.