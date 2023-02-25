السبت 25 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إلغاء معاقبة أستاذة جامعية بعد اتهامها بالتشهير ببنك فى جروب واتس آب

محكمة
محكمة

ألغت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، قرار جامعة القاهرة المتضمن معاقبة أستاذة جامعية بعقوبة التنبيه، لما نُسب إليها من التشهير بأحد البنوك الشهيرة في جروب الواتس آب الخاص بأعضاء هيئة التدريس.

وجاء إلغاء المحكمة لعقابها بعد ثبوت إدراج قرض في حسابها مقداره ٤٠٤ آلاف جنيه دون علمها بهذا القرض، وحمل الطعن رقم 97 لسنة 56 ق.

وثبت للمحكمة أن المخالفة المنسوبة للطاعنة حسبما نسبتها إليها الجامعة المطعون ضدها إنما تتمثل في قيامها بالتشهير بأحد البنوك الشهيرة فرع جامعة القاهرة، عبر جروب الواتس آب الخاص بأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وتبين قيام الطاعنة بتحرير محضر إداري بقسم شرطة الجيزة قيد برقم 7911 لسنة 2021 بتاريخ 31/11/2021 تتهم فيه البنك بإدراج قرض في حسابها مقداره 404,000 جنيه دون توقيعها على أي أوراق تخص هذا القرض، وأن موظفي البنك رفضوا إطلاعها على الأوراق التي تثبت توقيعها على مستندات هذا القرض وقامت بتوجيه اتهام لمسئولي البنك بالتلاعب في حسابها لدى البنك، الأمر الذي يوفض بلا جرم إلى وجود خلاف قانوني بين الطاعنة والبنك بشأن إدراج مبلغ القرض المشار إليه، وتتنصل منه الطاعنة مقررة بأنها لم تقم بتوقيع أي أوراق تثبت تقدمها بطلب للحصول على هذا القرض، ثم قامت بالتقدم بطلب لإغلاقه وتسوية المديونية المستحقة عليها، وبالتالي فإن ما دونته الطاعنة عبر جروب الواتس آب الخاص ببعض أعضاء هيئة التدريس، ما هو سرد للواقعة التي حدثت معها ولا يمكن اعتباره بأي حال من الأحوال تشهيرًا بالبنك دون مقتضٍ، سيما وأن هناك نزاعًا قانونيًا قائمًا بالفعل بين الطاعنة والبنك حول هذا الأمر، وأن الأوراق قد أجدبت عن ما يفيد عدم صحة ما قررته الطاعنة بشأن مبلغ القرض محل الخلاف. 

ولم تر المحكمة في مسلك الأستاذة الجامعية ثمة مخالفة يمكن نسبتها إليها، وإذ أصدرت الجامعة قرارًا بعقوبة التنبيه، فإنه يكون صادرًا مفتقرًا لصحيح أسبابه من القانون والواقع، ويجب إلغاؤه.

المحكمة التأديبية جامعة القاهرة معاقبة أستاذة جامعية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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