السبت 25 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسوان: إنهاء 70% من مشروعات البنية التحتية

المشروعات
المشروعات

تواصل الأجهزة المعنية بمحافظة أسوان جهودها المكثفة لتنفيذ أعمال خطة الرصف بمختلف المدن والمراكز، عقب الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد البنية التحتية، لتتواكب مع الإسراع بمعدلات تنفيذ مشروعات المحاور المرورية والكبارى الجديدة، وخاصة كوبرى خزان أسوان البديل، وكوبرى السيل العلوى. 

وأكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أنه تم إنهاء أكثر من 70% بمشروعات البنية التحتية من مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والاتصالات، وهو الذى يتوازى مع تنفيذ خطة أعمال الرصف. 

ولفت إلى أنه في إطار خطة وزارة النقل تم إنهاء 90.5% من كوبرى السيل العلوى، وأيضًا 91.8% من كوبرى المضيق العلوى، فيما تم إنهاء حوالى 81% من محور وكوبرى خزان أسوان البديل، بالإضافة إلى أنه جار العمل فى الطريق الإقليمى الشرقى العلاقي- كوبرى أسوان الملجم، وطريق كيما- السماد، لتكتمل بذلك منظومة المحاور المرورية الجديدة والتى تربط أحياء غرب وشرق وجنوب بالمداخل الرئيسية شرقًا وغربًا، مما يساهم فى سيولة الحركة المرورية داخل مدينة أسوان، فضلًا عن الحفاظ على الأرواح وسلامة المواطنين بتقليل الحوادث. 

وأوضح المهندس محمد فتحي، مدير عام الطرق بالمحافظة، بأنه تنفيذًا لتعليمات محافظ أسوان فقد تم رصد 105 ملايين جنيه لتنفيذ مشروعات رصف الطرق الداخلية ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى 2022 /2023 بأطوال تصل لنحو 53.5 كم. 

وأشار إلى أن الخطة تشمل تنفيذ أعمال الرصف بمختلف مدن المحافظة، وهو الذى يتوازى مع تنفيذ خطة رصف الطرق داخل القرى ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة". 

 

احلال وتجديد أسوان أعمال إحلال وتجديد الأجهزة المعنية المحاور والكباري المبادرة الرئاسية حياة كريمة مشروعات البنية التحتية

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