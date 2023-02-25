الناقد محمد سيد عبد الرحيم مديرًا فنيًا لمهرجان الغردقة لسينما الشباب

اختارت إدارة مهرجان الغردقة لسينما الشباب الناقد محمد سيد عبد الرحيم ليتولي مهمة المدير الفني للمهرجان في دورته الأولي التي تقام خلال الفترة من 21 وحتي 27 سبتمبر المقبل.

وقال السيناريست محمد الباسوسي رئيس المهرجان إن إختيار "عبد الرحيم " يتماشي مع الهدف من إطلاق المهرجان الذي يتسم بروح الشباب والتجديد في إدارته وبرامجه وأفلامه وتكريماته .

وأوضح أن المدير الفني للمهرجان إنتهي من وضع رؤية شاملة لشكل المهرجان سيتم الكشف عنها تباعا خلال الفترة القليلة المقبلة.

من جانبه، أكد الناقد محمد سيد عبد الرحيم أن المهرجان فرصة كبيرة لكل موهبة سينمائية شابة وأن جميع نوافذه مفتوحة لاستقبال إبداعاتهم.

وقال إن باب التقديم لإستقبال الأفلام المشاركة سيعلن عن إفتتاحه خلال النصف الثاني من شهر أبريل المقبل في جميع مسابقات المهرجان وهي مسابقة الأفلام الروائية الطويلة ومسابقة الأفلام القصيرة ومسابقة أفلام الطلبة بالإضافة الي جائزة البيئة والتي ستمنح للفيلم الذي يشارك في مسابقات المهرجان ويدعو للحفاظ علي البيئة.

يشار إلى أن الناقد محمد سيد عبدالرحيم عضوا بمجلس إدارة جمعية نقاد السينما المصريين وشارك في لجان تحكيم مسابقات الفيبرسي بالعديد من المهرجانات الدولية في مصر وخارجها ويتولي منصب نائب رئيس مسابقة الأفلام العربية بمهرجان البحر الأحمر السينمائي بالمملكة العربية السعودية وفي رصيده كمؤلف العديد من الإصدارات السينمائية منها كتاب عن سينما خيري بشارة.