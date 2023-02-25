السبت 25 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«حروب الأوسكار».. كتاب يسلط الضوء على معارك الكواليس

مايكل شولمان مؤلف
مايكل شولمان مؤلف كتاب حروب الأوسكار

ظلت جوائز الأوسكار تتوج، لمدة 94 عامًا، ظاهريًا أفضل ما يقدم في السينما، لكنها في حقيقة الأمر كانت غارقة في الجدل. 

في عام 2017، أُعلن عن فوز فيلم لالاند بجائزة أفضل تصوير سينمائي عن طريق الخطأ، وفي عام 2022، صفع ويل سميث مقدم العرض كريس روك، قبل أن يتسلم جائزة أفضل ممثل.

ورغم أن حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2023 لن يقام قبل 12 مارس، فهناك بالفعل خلاف بشأن أحد المرشحين، إذ شهد هذا العام جدلًا كبيرًا حول جائزة الأوسكار بسبب الترشيح غير المتوقع للممثلة أندريا ريسبورو بطلة فيلم "تو ليزلي" كأفضل ممثلة، وهو فيلم صغير عن أم عزباء تفوز باليانصيب. 

معارك وراء الكواليس

جاء ترشيح ريسبورو بعد حملة على وسائل التواصل الاجتماعي قام بها ممثلون بارزون مثل إدوارد نورتون وجنيفر أنيستون، وفي الوقت نفسه، لم يتم ترشيح ممثلتين من السود كان يعتقد أنهما ينافسان على الأوسكار وهما: فيولا ديفيس ودانييل ديدويلر. 

يكتب مايكل شولمان، الكاتب في "ذا نيويوركر" منذ عام 2006، في كتابه الجديد "حروب الأوسكار" عن معارك ما وراء الكواليس التي لا يراها المشاهدون في ليلة الأوسكار.

ويقول عن ترشيح ريسبورو: إن المسألة ليست في أن شخصًا حل محل الآخر، ولكن هذا يثير كل هذه القضايا المتعلقة بالإنصاف وعدالة التمثيل في حفل توزيع جوائز الأوسكار، ويفتح السؤال حول هل تتمتع ممثلة سوداء مثل دانييل ديدويلر بشبكة الدعم التي تمتلكها أندريا ريسبورو؟

تحيزات الأكاديمية

في العقود الأولى من وجودها، كانت أكاديمية الصور المتحركة؛ الأوسكار، تخضع للقوائم السوداء المعادية للشيوعية. وفي الآونة الأخيرة، تحدت حركتا "مي تو" و "أوسكار سو وايت" الأكاديمية لمواجهة تحيزاتها. 

يشير شولمان إلى أنه من الخطأ اعتبار الجوائز مقياسًا خالصًا للجدارة الفنية أو القيمة، وبدلاً من ذلك، يقول: هناك مليون عامل آخر يتعلق بمن يتم ترشيحه ومن يفوزون.

ويبين أن الجهد المبذول للحصول على ترشيح لجائزة الأوسكار يشبه الحملة السياسية بقوله: "لديك إستراتيجيون وإعلاميون وأشخاص يقضون العام بأكمله في العمل على الحملات ووضع الإستراتيجيات والإعلانات وإدخال الأفلام في مهرجانات الأفلام لمناشدة أعضاء معينين في الأكاديمية".

حروب الأوسكار جوائز الأوسكار كتاب عن جائزة الأوسكار مايكل شولمان أكاديمية الأوسكار

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل هناك مؤامرة وراء رفع الأسعار؟

الأكثر قراءة

سجن وادي النطرون يستقبل مرتضى منصور بعد تأييد حبسه شهرًا

الرئيس السيسى يجرى اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس القبرصى المنتهية ولايته

أول تعليق من محامى محمود الخطيب بعد تأييد حبس مرتضى منصور

المنيا المحطة الأولى في أسبوع التعاون بين مصر والأمم المتحدة

وزير القوى العاملة: هدفنا الحفاظ على مصالح طرفى العمل بشكل متوازن

برلمان العراق: قطعنا شوطًا كبيرًا فى النصر على الإرهاب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

سنة أخرى من حرب روسيا فى أوكرانيا تزيد أزمات البشرية

صفاء النجار

النرويج وإطلالة على «بيت الدمية» «3-٣»

سارة شريف

ما قبل اغتيال رابين

ماجد حبته

تسوية ممكنة للأزمة الأوكرانية

د. محمد عفيفي

فبراير القصير المكير «١-٢»

منى رجب

أزمة مسلسل ترفضه الأسر المصرية

محمد العسيري

جنينة مجدى يعقوب

ماجد حبته

الأزمة الأوكرانية.. فاتت سنة!

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

أشتية: وقف إسرائيل إجراءاتها الأحادية نقطة البداية لأفق سياسى

ورطة «بن غفير».. كيف يُشعل وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى الساحة الفلسطينية؟

بينهم المتحدث باسم حركة فتح.. إصابات بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال