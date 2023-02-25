انطلاق مبادرة فحص المقبلين على الزواج في الغربية.. الأحد

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية، انطلاق مبادرة رئيس الجمهورية بمحافظة الغربية لفحص المقبلين على الزواج، غدًا بعد تطويرها، والتي تتضمن إصدار شهادة صحية مؤمنة تبيّن خلو الطرفين أو عدم خلوهما من الأمراض.

وتعد الشهادة الصحية شرطًا أساسيًا لإتمام الزواج، مع تأمينها ودعمها بـ«QRcode» لمنع تزويرها أو التلاعب فيها، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة إجراء فحص شامل وحقيقي للمقبلين على الزواج لضمان إعداد جيل سليم خالٍ من الأمراض، وتقديم رسائل التوعية لهم للحفاظ على الأسرة المصرية.

واستعدت مديرية الصحة بالغربية، لتنفيذ مبادرة فحص المقبلين على الزواج، المقرر انطلاقها الأحد 26 فبراير الجاري، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان وتحت رعاية الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وذلك للوصول إلى جيل خالٍ من الأمراض الوراثية والمعدية، وإعلان مصر خالية من الأمراض المعدية المنتقلة عن طريق الزواج.

وأوضح الدكتور أسامة أحمد بلبل، وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن المبادرة الرئاسية سيتم تنفيذها بالمحافظة اعتبارًا من الأحد المقبل، وذلك في 11 مركزًا طبيًا بقري ومراكز المحافظة، مشيرًا إلى أنه تم تدريب الفرق الطبية على أعمال المبادرة، والتي تشمل الكشف عن الأمراض المعدية، والأمراض غير السارية، وفحوصات الأمراض الوراثية، وإجراء فحوصات معملية أخرى للمقبلين على الزواج، أو من يحتاج إلى هذه الخدمات الصحية، مؤكدًا أن الهدف من مبادرة الفحص الطبي للمقبلين على الزواج، هو الوصول إلى زواج آمن وجيل خالٍ من الأمراض الوراثية والمعدية.

وقالت الدكتورة مأثر السيد، المهندس مدير رعاية الأمومة والطفولة، سيتم الفحص من خلال 11 مركزًا طبيًا ورعاية أولية بقرى ومراكز المحافظة وهي: مركز طبي سيجر، مركز طبي سعيد، وحدة رعاية الأساسية بنواج، المركز الطبي بكفر الزيات، المركز الطبي ببسيون، رعايه طفل زفتي، المركز الطبي بسمنود، رعاية طفل أول المحلة الكبرى، رعاية طفل تاني المحلة، رعاية طفل قطور، على أن يتم تقديم الخدمات الطبية وانطلاق المبادرة الرئاسية الأحد المقبل 26/2.

وأشارت إلى سيتم عمل تحليل فيروسات بي سي ونقص المناعه المكتسب، والأمراض الوراثية الأنيميا المنجلية، وأنيميا البحر المتوسط، والكشف على الأمراض غير السارية السكر والضغط والسمنة، وكشف نفسي للمقبلين على الزواج.

ويتم التوصيل بخط ساخن للمساعدة في حالة الحاجة لذلك، مشددًا على إتمام جميع التحاليل بسرية تامة ولا يتم إطلاع طرف على تحاليل الطرف الآخر، ويتم عمل مشورة أسرية لكلا الطرفين.