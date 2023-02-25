مواعيد عرض مسلسل الكبير أوى في شهر مضان والقنوات الناقلة

عقب إعلان الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن خطتها في عرض مسلسلات رمضان المقبل بدأ الجمهور في البحث عن مواعيد عرض الجزء السابع من مسلسل “الكبير أوى” للنجم أحمد مكي والمقرر أن ينافس بقوة ضمن الماراثون الرمضاني المقبل.

وتقدم الشركة المتحدة للجمهور وجبة درامية دسمة ومتنوعة خلال شهر رمضان كان للمسلسلات الكوميدية نصيب منها ويأتي على رأس هذه المسلسلات مسلسل “الكبير أوي” الجزء السابع.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوى والقنوات الناقلة

وأعلنت الشركة المتحدة عن عرض الجزء السابع من مسلسل الكبير أوى للنجم أحمد مكي في شهر رمضان من خلال شبكة قنوات ON بشكل حصري إضافة لعرضه على منصة watch it ومن المقرر أن يحظى المسلسل بتوقيت عرض مميز عقب انطلاق مدفع الإفطار نظرا للنجاح الكبير الذي حققه العمل بجزئه السادس الذي عرض في موسم رمضان الماضي.

قصة مسلسل الكبير أوى الجزء السابع

تبدأ حلقات الموسم السابع بعد مرور سنة من زواج «الكبير» من «مربوحة» وهو الزواج الذي أصبح فاترًا ويتعرض للكثير من المشكلات من الطرفين، وتزداد شكوك «مربوحة» في «الكبير»، معتقدة أنه يخونها مع أخرى. ويرتب «الكبير» لقضاء شهر عسل جديد مع زوجته لمعالجة تلك المشكلات، ويذهب سرًا لمنظم رحلات ليفاجئها بتلك الرحلة، لكنها تقابله وتتهمه بالخيانة، فيثور عليها «الكبير» ويكاد أن يطلقها، لكن «جونى» يتدخل وينصحهما بالذهاب إلى مستشارة علاقات زوجية تدعى «جميلة» مع محاولة "جوني" البحث عن ذاته، والعمل "لايف كوتش" بالمزاريطة.

ويواصل المخرج أحمد الجندي تصوير حلقات مسلسل الكبير اوى على قدم وساق حيث رفع شعار لا للإجازات ويتم تصوير العمل بمعدل 15 ساعة يوميا للانتهاء من أكبر قدر من الحلقات قبل حلول شهر رمضان كما يقوم حاليا المخرج احمد الجندي بمونتاج الحلقات الاولى بالتزامن مع التصوير لتسليمها للقنوات العارضة منتصف شهر مارس المقبل.

ابطال مسلسل الكبير اوى

ويضم مسلسل «الكبير أوى» الجزء السابع الى جانب النجم أحمد مكي جميع الممثلين المشاركين فى الجزء السادس، ومنهم: رحمة أحمد، ومحمد سلام، وبيومى فؤاد، وهشام إسماعيل، ومصطفى غريب، وحاتم صلاح، وعبد الرحمن ظاظا، وسماء إبراهيم، وليلى عزالعرب، وحسن القناوى، وعلاء زينهم، وحسين أبوحجاج، ويشهد العمل الاستعانة بعدد كبير من نجوم الصف الاول كضيوف شرف والمسلسل من تأليف مصطفى صقر ومحمد عزالدين، وإخراج أحمد الجندى.