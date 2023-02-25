وزيرة البيئة: حملة ترويجية لوحدة الاستثمار البيئى والمناخى خلال أيام

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الفترة المقبلة ستشهد تدشين وحدة الاستثمار البيئي والمناخي التابعة للوزارة، كجهة معنية بحل مشكلات المستثمرين في مشروعات المناخ.

وأضافت فؤاد، اليوم السبت، أنه سيتم كذلك الترويج الإعلامي خلال الأيام المقبلة لوحدة للاستثمار البيئي والمناخي لدعم مناخ الاستثمار في مصر من خلال الترويج الإعلامي لإدماج القطاع الخاص بالمشروعات الاستثمارية البيئية في مجالات المخلفات والمحميات الطبيعية ودعم سوق السياحة المستدامة في مصر.

وتابعت أن الوحدة ستعمل على تسهيل عمليات إقامة مشروعات تتصدى لآثار التغيرات المناخية بمجالات جديدة، وكذلك دعم سوق شهادات الكربون والاستفادة بتصدير وبيع الشهادات، وهو ما يحتاج إلى التسويق والترويج له من خلال الوحدة خاصة مع إصدار قانون الرقابة المالية الذي يعطى للبورصة المالية الحق في تداول شهادات الكربون، والتي تحقق عائدًا إضافيًا للمشروعات والذي يضاف إلى المكاسب المحققة من التوافق ببيع نسب خفض الكربون عالميًا.

وأكدت فؤاد أن وزارة البيئة في إطار توجه الدولة لتشجيع استثمارات القطاع الخاص، وتنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء، قامت بإنشاء تلك الوحدة، بهدف تلقي الأفكار الجديدة في هذا المجال وتشبيكها مع حاضنات التمويل، وتحديد المجالات ذات الأولوية للاستثمار مثل إدارة المخلفات وتدوير المخلفات العضوية والنقل المستدام والسياحة البيئية، بما يفتح المجال لمشاركة رجال الأعمال في الاستثمار في المشروعات الخضراء، ويتيح الفرصة للشباب لريادة الأعمال في تلك المشروعات.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن الوقت الحالي يشهد اهتمامًا كبيرًا وأولوية من الرئيس عبدالفتاح السيسى والدولة لدعم الاستثمارات بالقطاع البيئي بالمجالات البيئية كقطاع واعد يحقق المصالح على كل المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ويوفر فرص عمل خضراء للشباب ويدعم الخطط القومية للتنمية القائمة على حماية البيئة.