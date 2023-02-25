السبت 25 فبراير 2023
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توك شو

شهد عبدالمجيد تبهر لجنة «الدوم» بأغنية «على اللى جرى».. وطعيمة: «أنتى محترفة»

شهد عبدالمجيد
شهد عبدالمجيد

قدمت شهد عبدالمجيد، متسابقة برنامج "الدوم"، أغنية "علي اللي جرى"، للمطربة عليه التونسية، أمام لجنة تحكيم فئة الغناء والمكونة من الفنانة أنوشكا، والفنان حميد الشاعري، والشاعر الغنائي أمير طعيمة.

وقال الشاعر الغنائي أمير طعيمة في تعليقه على أدائها خلال حلقة الليلة من برنامج “الدوم”، والمذاع عبر فضائية DMC: "الأغنية صعبة وأنتي فيكي ميزة إني بحس إن أمام واحدة محترفة". 

وقالت الفنانة أنوشكا: "إنتي لايقة في الصعب وكل صعب أحلى وأحلى".

وعلق الفنان حميد الشاعري، على أدائه: "برافو عليكي الأغنية صعبة جدًا وإنتي غنيتها حلو جدًا".

وعلقت المتسابقة، على تعليق لجنة التحكيم قائلة: "استفدت كثيرًا اني وقفت على مسرح الدوم وغنيت عليه وتعليقات اللجنة كانت حلوة وعجبتهم الحمد لله".

عن الدوم

برنامج "الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهبين من أبناء مصر، وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح.

شهد عبدالمجيد الدوم لجنة تحكيم أمير طعيمة محترفة حميد الشاعري

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