السبت 25 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

قبل ما تسافر.. مواعيد قطارات «منوف - طنطا - القاهرة»

قطار
قطار

ننشر لكم مواعيد قطارات “منوف - طنطا - القاهرة”، حيث يزداد بحث المواطنين على محرك البحث جوجل على مواعيد قطارات "منوف - طنطا - القاهرة"، لمعرفة مواعيد انطلاق ووصول القطارات، وتسلط الدستور الضوء على مواعيد قطارات "منوف - طنطا - القاهرة"، والعكس.
 

مواعيد قطارات “منوف - طنطا - القاهرة”

قطار 530 مطور (منوف-القاهرة) الساعة 4:25 فجراً 

قطار 512 مطور (منوف-القاهرة) الساعة 4:45 فجرا

 

قطار 532 مطور (طنطا-منوف-القاهرة) الساعة 4:10 فجرا

قطار 534 مطور (طنطا-منوف-القاهرة) الساعة 4:35 فجرا

قطار 122 مميز (طنطا-منوف-القاهرة) الساعة 5:40 فجرا

قطار 536 مطور (طنطا-منوف) الساعة 6:00 صباحا
 

جدول مواعيد قطار التالجو الصعيد للذهاب والعودة من القاهرة إلى الأقصر 2023

قطار 510 مطور (القناطر الخيرية-القاهرة) الساعة 6:30 صباحا

قطار 540 مستحدثة (طنطا-منوف-القاهرة) الساعة 6:50 صباحا

قطار 537 مطور (منوف-القاهرة) الساعة 7:10  صباحا.

مواعيد قطارات “منوف - طنطا - القاهرة”

 

قطار 538 (منوف-القاهرة) الساعة 7:15 صباحا

قطار 124 مستحدثة (طنطا-منوف-القاهرة) 8:10 صباحا

قطار 514 مطور (القناطر الخيرية-القاهرة) الساعة 9:00 صباحا

 

قطار 544 مميز (طنطا-منوف-القاهرة) الساعة 9:50 صباحا

قطار 562 مستحدثة (طنطا-منوف-القاهرة) الساعة 11:35 صباحا

قطار 546 مستحدثة (طنطا-منوف-القاهرة) الساعة 12:50 ظهرا

قطار 548 مطور (طنطا-منوف-القاهرة) الساعة 1:50 ظهرا

قطار 550 مميز (طنطا-منوف-القاهرة) الساعة 3:15 ظهرا

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قطار 524 مطور (القناطر الخيرية-القاهرة) الساعة 3:10 ظهرا

قطار 552 مطور (طنطا-منوف-القاهرة) الساعة 4:05 عصرا

قطار 554 مستحدثة (طنطا-منوف-القاهرة) الساعة 5:05 عصرا

قطار 556 مطور (طنطا-منوف) الساعة 6:30 مساء

 

قطار 526 مطور (القناطر الخيرية-القاهرة) الساعة 7:05 مساء

قطار 118 مختلط (طنطا-منوف-القاهرة) الساعة 7:30 مساء

قطار 558 مميز (طنطا-منوف-القاهرة) الساعة 9:00 مساء

 

قطار 564 مستحدث (طنطا-منوف) الساعة 10:10 مساء

قطار 560 مطور (طنطا-منوف) الساعة 10:40 مساء

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