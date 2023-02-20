أسعار تذاكر قطارات النوم وتالجو على خط الصعيد

يبحث المواطنون على أسعار قطارات النوم على خط الصعيد للمصريين والعرب، وكذلك أسعار تذاكر قطارات تالجو الإسبانية الجديدة.

وتسلط «الدستور» الضوء على كافة أسعار تذاكر قطارات النوم وكذلك قطارات تالجو الإسبانية للتسهيل على المواطنين معرفة الأسعار قبل السفر مباشرة.

وجاءت أسعار تذاكر قطارات النوم كالتالي:-

أسعار تذاكر قطارات النوم للمصريين :-

- قطاري 86/87 النوم خط القاهرة - أسوان وبالعكس

سعر تذكرة كابينة مفرد 850 جنيها

سعر تذكرة كابينة مشتركة 550 جنيهًا

سعر تذكرة الأطفال 500 جنيه

- قطاري 86/87 النوم خط القاهرة - قنا وبالعكس

سعر تذكرة كابينة مفرد 790 جنيها

سعر تذكرة كابينة مشتركة 500 جنيه

سعر تذكرة الأطفال 450 جنيهًا

- قطاري 86/87 النوم خط القاهرة - أسيوط وبالعكس

سعر تذكرة كابينة مفرد 685 جنيها

سعر تذكرة كابينة مشتركة 385 جنيهًا

سعر تذكرة الأطفال 345 جنيهًا

- قطارات النوم أرقام 82/83/84/85/1086/1087 النوم خط القاهرة - أسوان وبالعكس

سعر تذكرة كابينة مفرد 950 جنيها

سعر تذكرة كابينة مشتركة 600 جنيه

سعر تذكرة الأطفال 550 جنيهًا

- قطارات النوم أرقام 82/83/84/85/1086/1087 النوم خط القاهرة - قنا وبالعكس

سعر تذكرة كابينة مفرد 885 جنيها

سعر تذكرة كابينة مشتركة 530 جنيهًا

سعر تذكرة الأطفال 480 جنيهًا

- قطارات النوم أرقام 82/83/84/85/1086/1087 النوم خط القاهرة - أسيوط وبالعكس

سعر تذكرة كابينة مفرد 775 جنيها

سعر تذكرة كابينة مشتركة 415 جنيهًا

سعر تذكرة الأطفال 345 جنيهًا

أسعار تذاكر قطارات النوم للعرب:-

- قطارات النوم خط القاهرة - أسوان وبالعكس

سعر تذكرة كابينة مفرد 1325 جنيها

سعر تذكرة كابينة مشتركة 875 جنيهًا

سعر تذكرة الأطفال 775 جنيهًا.

وجاءت اسعار تذاكر قطارات تالجو الأسبانية في الصعيد والإسكندرية

أولا: خط القاهرة الإسكندرية

الدرجة الأولى من القاهرة إلى الإسكندرية 200 جنيها، و150 للدرجة الثانية

ثانيا: خط الصعيد

الأولى من القاهرة لأسيوط 350 جنيهًا، والدرجة الثانية 250.

ومن القاهرة لسوهاج الدرجة الأولى بـ500 جنيه، والدرجة الثانية 300 جنيه.

ومن القاهرة لقنا الدرجة الأولى 550 جنيهًا والدرجة الثانية 350 جنيهًا.

ومن القاهرة للأقصر 600 جنيه للدرجة الأولى والدرجة الثانية 400 جنيه.