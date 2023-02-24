فايزة محمود: سعيدة بتنظيم مصر للبطولة الدولية لتنس الطاولة البارالمبي

عبرت فايزة محمود لاعبة منتخب مصر لتنس الطاولة البارالمبي عن سعادتها بتنظيم مصر لبطولة مصر الدولية التي ستقام في صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر خلال الفترة ما بين 25 وحتى 27 فبراير الجاري.

وقالت فاطمة: "هذه البطولة أقيمت أكثر من مرة في مصر وتم تنظيمها في العام الماضي بصالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية وكانت بطولة متميزة وقتها".

وتابعت: "هذه أول مرة أتواجد بصالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر وأشعر بالفخر بها وكانت أول مرة لي معرفة أننا نمتلك مثل هذه الإمكانيات الرائعة داخل مصر، كل شيء متاح هناك حتى الفنادق بداخل الصالة وكل هذا يساعدنا لتقديم مستوى جيد".

وأضافت: "كانت هناك بطولة عربية قمت بالمشاركة بها خلال الأيام الماضية وهي بمثابة بطولة تنشيطية قبل بطولة مصر الدولية، فضلت المشاركة بها للتعود على الصالة والدخول في أجواء البطولة مبكرا".

وأكملت: "اشتركت في منافسات الفردي باسم مصر البترول بالبطولة العربية وحصدت المركز الأول وأسعى لتحقيق نتيجة إيجابية ببطولة مصر الدولية وهي الأهم الآن".

وعن رأيها في دمج بعض التصنيفات قالت: "أخوض منافسات البطولة بالتصنيف الخامس ولا أعلم هل سيتم دمج تصنيفي بتصنيف آخر أم لا ولكن هناك العديد من اللاعبات المتميزات في التصنيف الرابع".

وأوضحت: "هناك لاعبة من فرنسا وأيضا لاعبة الهند التي حصدت فضية طوكيو ودائما ما تكون المنافسة شرسة بيني وبينها ونجحت في الفوز عليها في مباراة وخسرت مباراة أخرى".

وعن صعوبة البطولة قالت: "الاتحاد الدولي وضع بعض القواعد أنه في حالة خسارة أحد اللاعبين أصحاب التصنيف المتقدم من اللاعبين الأقل تصنيفا سيتراجع كثيرا في الترتيب".

وأختتمت قائلة: "سأشارك في منافسات الفردي وزوجي السيدات وزوجي المختلط وسأسعى لتحقيق نتيجة إيجابية".