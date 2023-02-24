الجمعة 24 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

فايزة محمود: سعيدة بتنظيم مصر للبطولة الدولية لتنس الطاولة البارالمبي

فايزة محمود
فايزة محمود

عبرت فايزة محمود لاعبة منتخب مصر لتنس الطاولة البارالمبي عن سعادتها بتنظيم مصر لبطولة مصر الدولية التي ستقام في صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر خلال الفترة ما بين 25 وحتى 27 فبراير الجاري.
وقالت فاطمة: "هذه البطولة أقيمت أكثر من مرة في مصر وتم تنظيمها في العام الماضي بصالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية وكانت بطولة متميزة وقتها".
وتابعت: "هذه أول مرة أتواجد بصالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر وأشعر بالفخر بها وكانت أول مرة لي معرفة أننا نمتلك مثل هذه الإمكانيات الرائعة داخل مصر، كل شيء متاح هناك حتى الفنادق بداخل الصالة وكل هذا يساعدنا لتقديم مستوى جيد".
وأضافت: "كانت هناك بطولة عربية قمت بالمشاركة بها خلال الأيام الماضية وهي بمثابة بطولة تنشيطية قبل بطولة مصر الدولية، فضلت المشاركة بها للتعود على الصالة والدخول في أجواء البطولة مبكرا".

وأكملت: "اشتركت في منافسات الفردي باسم مصر البترول بالبطولة العربية وحصدت المركز الأول وأسعى لتحقيق نتيجة إيجابية ببطولة مصر الدولية وهي الأهم الآن".
وعن رأيها في دمج بعض التصنيفات قالت: "أخوض منافسات البطولة بالتصنيف الخامس ولا أعلم هل سيتم دمج تصنيفي بتصنيف آخر أم لا ولكن هناك العديد من اللاعبات المتميزات في التصنيف الرابع".
وأوضحت: "هناك لاعبة من فرنسا وأيضا لاعبة الهند التي حصدت فضية طوكيو ودائما ما تكون المنافسة شرسة بيني وبينها ونجحت في الفوز عليها في مباراة وخسرت مباراة أخرى".
وعن صعوبة البطولة قالت: "الاتحاد الدولي وضع بعض القواعد أنه في حالة خسارة أحد اللاعبين أصحاب التصنيف المتقدم من اللاعبين الأقل تصنيفا سيتراجع كثيرا في الترتيب".
وأختتمت قائلة: "سأشارك في منافسات الفردي وزوجي السيدات وزوجي المختلط وسأسعى لتحقيق نتيجة إيجابية".

الاتحاد الدولى الأيام الماضية البطولة العربية الدولية لتنس الطاولة السويس بالإسماعيلية ببطولة

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل هناك مؤامرة وراء رفع الأسعار؟

الأكثر قراءة

البحوث الفلكية تنفى وقوع زلزال فى مصر اليوم: «مش هنخبيه»

مسلسل «بالطو» حكايات حقيقية أم خيال طبيب أديب؟.. المؤلف أحمد عاطف يجيب

وفاة 3 أشخاص فى تسريب للغاز داخل شقة بطنطا

الإمارات تدرج 3 أفراد على قائمة الكيانات الإرهابية

اجتماعات وقرارات.. حصاد فعاليات «التضامن» خلال الأسبوع

«الزراعة» تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول القطن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

سنة أخرى من حرب روسيا في أوكرانيا تزيد أزمات البشرية

صفاء النجار

النرويج وإطلالة على «بيت الدمية» «3-٣»

سارة شريف

ما قبل اغتيال رابين

ماجد حبته

تسوية ممكنة للأزمة الأوكرانية

د. محمد عفيفي

فبراير القصير المكير «١-٢»

منى رجب

أزمة مسلسل ترفضه الأسر المصرية

محمد العسيري

جنينة مجدى يعقوب

ماجد حبته

الأزمة الأوكرانية.. فاتت سنة!

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

ورطة «بن غفير».. كيف يُشعل وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى الساحة الفلسطينية؟

بينهم المتحدث باسم حركة فتح.. إصابات بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال

الليكود يقدم شكوى إلى الشرطة ضد إيهود باراك: يحرض على العصيان المدنى