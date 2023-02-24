الجمعة 24 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الإمارات تدرج 3 أفراد على قائمة الكيانات الإرهابية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، اليوم الجمعة، القرار الوزاري رقم 9 لسنة 2023 بشأن إدراج 3 أفراد وكيان إرهابي ضمن قائمة الإرهاب.

القرار يأتي في ظل حفاظ دولة الإمارات على مكافحة الإرهاب، واستهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتسهيل تمويل الإرهاب والأنشطة المصاحبة له، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات.

وقال مجلس الوزراء في البيان الصادر اليوم: "يجب على جميع الجهات الرقابية كافة القيام بحصر أي فرد أو جهات تابعة أو مرتبطة بأية علاقة مالية أو تجارية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حسب القوانين سارية المفعول في الدولة بما يشمل إجراء التجميد في أقل من 24 ساعة".

الإرهاب الإمارات كيان إرهابي مجلس الوزراء الإماراتي قرار وزاري

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