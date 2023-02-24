«السياحة العالمية»: 255 مليار دولار حصيلة إنفاق السياحة الصينية خلال 2019

رحب زوراب بولوليكاشفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، بقرار الحكومة الصينية رفع قيود السفر، واعتبره دفعة كبيرة للنمو الاقتصادي والفرص الاجتماعية في كل من آسيا والمحيط الهادئ وعالميا، وذلك على هامش زياراتة الحالية على رأس وفد رفيع المستوى إلى مدينة هانغتشو الصينية، للوقوف على آخر المستجدات السياحية فى الصين.

وأشارت بيانات منظمة السياحة العالمية، إلى أن الصين حققت نموًا كبيرًا خلال الفترات الماضية، لتصبح أكبر سوق مصدر للسياحة في العالم قبل الوباء.

فخلال 2019، أنفق السياح الصينيون ما مجموعه 255 مليار دولار أمريكي على السفر الدولي، بينما كانت السياحة المحلية بمثابة ركيزة للنمو والتوظيف، مع أكثر من 6 مليارات رحلة في ذلك العام وحده، ودعم الوظائف والشركات في جميع أنحاء البلاد.

وفي إطار جهود منظمة السياحة العالمية لجعل السياحة قوة دافعة للتنمية الريفية، تفقد الوفد رفيع المستوى قرية يوكون، اليوم الجمعة، واحدة من أربع وجهات صينية تم الاعتراف بها من بين "أفضل القرى السياحية من قبل منظمة السياحة العالمية"، وتم تكريم القرية لالتزامها بجعل السياحة مصدرًا للفرص المحلية، بالإضافة إلى التزامها بالسياحة الصديقة للبيئة ونهجها الرائد في إدارة النفايات على مستوى الوجهة.

ويعد الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية هو أول مسؤل رسمي بلأمم المتحدة يزور الصين منذ رفع القيود، فيما رحب وزير الثقافة والسياحة الصيني هو هي بينغ بدعم منظمة السياحة العالمية طوال فترة الوباء ولانضمام الأمين العام إلى احتفالات إعادة الافتتاح الرسمية.

وخلال اجتماع ثنائي، اتفق الوزير هو هي بينغ والأمين العام بولوليكاشفيلي على زيادة تعميق تعاونهما حول وضع السياحة على جدول أعمال التعاون الإنمائي الدولي وفي المجالات الرئيسية للتعليم السياحي والسياحة من أجل التنمية الريفية.

وتضمنت الموضوعات الرئيسية التي تم تناولها على مدار اليومين الماضيين تعزيز تنمية السياحة التعاونية بين البلدان والمناطق، والتعاون الدولي والحد من الفقر من خلال السياحة، والاتصال الذكي، وإدارة الوجهات السياحية والتخطيط، والابتكار ونماذج الأعمال الجديدة.

التقى وفد منظمة السياحة العالمية مع قادة القطاع الخاص، بما في ذلك من شركة التكنولوجيا العالمية الصينية علي بابا، التي يقع مقرها في هانغتشو.