الجمعة 24 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا فى مجلس الأمن: المجلس لديه تناقضات كبيرة وانتماءات جيوسياسية

مندوب روسيا لدى مجلس
مندوب روسيا لدى مجلس الأمن

قال مندوب روسيا لدى مجلس الأمن خلال جلسة خاصة بمناسبة مرور عام على الحرب الروسية الأوكرانية، إنه لا يجب إعطاء امتيازات لأوكرانيا على حساب روسيا. 

وأضاف مندوب روسيا أن مشاركة وزير خارجية أوكرانيا في الجلسة السابقة يدل على أن المجلس لديه تناقضات كبيرة وانتماءات جيوسياسية .

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها استهدفت مركز قيادة اللواء الميكانيكي 72 للقوات الأوكرانية في منطقة دوبروفولي بمنطقة دونيتسك جنوب شرق أوكرانيا.  

وجاء في البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية أنه في محور كوبيانسك شرق أوكرانيا، تم استهداف القوات الأوكرانية في نوفوسيلوفسكايا بمنطقة لوجانسك وماسيتوفكا في منطقة خاركوف، وتمت تصفية أكثر من 40 جنديا أوكرانيا.

وأوضح بيان وزارة الدفاع الروسية أنه في محور دونيتسك جنوب شرق أوكرانيا، تستمر العمليات الهجومية بنجاح حيث أسفرت عن إيقاع أكثر من 250 جنديا أوكرانيا بين قتيل وجريح وتدمير مركبات ومدرعات قتالية ومدافع هاوتزر من طراز D-20، كما تم تدمير مستودع ذخيرة للواء 68 مشاة الأوكراني بالقرب من كاترينوفكا في بدونيتسك.

وكشف بيان وزارة الدفاع الروسية في محور كراسني ليمانسك جنوب شرق  أوكرانيا، هزمت القوات الروسية تجمعات عسكرية أوكرانية في نيفسكايا وتيلماخوفكا بمنطقة لوجانسك على حدود أوكرانيا، ويامبولوفكا بمنطقة دونيتسك، حيث تم مقتل أكثر من 135 جنديا أوكرانيا، كما تدمير عتاد ومعدات عسكرية ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز Gvozdika، ومدافع هاوتزر D-20.

وأضافت وزارة الروسية أنه في محور خيرسون شمال دونيتسك، تم تدمير مدفعي هاوتزر من طراز D-30، كذلك في مناطق أنتونوفا وتشرنوبايفكا في منطقة خيرسون تم استهداف مستودعات ذخيرة لواء الدفاع الإقليمي 123 و126. 

وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي تسعة صواريخ من نظام إطلاق الصواريخ المتعددة HIMARS، ودمرت 10 مسيرات أوكرانية في مناطق أنطونوفكا بمنطقة خيرسون وكراسنورشنسكو وروبزنو وتشيرفوبوفكا وزاليمان بمنطقة  لوجانسك الشعبية ويكولسك بمنطقة دونيتسك وتوكاريفكا بمنطقة خاركوف.

روسيا اةكرانيا الروسية الاوكرانية مرور عام على الحرب

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