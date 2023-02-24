شعبة المستوردين: استيراد الدواجن البرازيلية سيؤدى لخفض الأسعار بنسبة 40%

أكد أحمد شيحة، عضو شعبة المستوردين بالغرف التجارية أن استيراد الدواجن المجمدة من البرازيل، قرار مهم من الدولة، وجاء في التوقيت المناسب بعد الارتفاع غير المبرر في الأسعار مؤخرًا، مشيرًا إلى أنه بعد حساب تكلفة الإنتاج من أعلاف ومدخلات الإنتاج نجد أن سعر الفرخة 2 كيلو لن يتخطى 90 جنيهًا في حين يتم بيعها بين 140-160 جنيهًا، وهذا ما دفع الدولة للتدخل الفوري باستيراد الدواجن.

وكشف عضو شعبة المستوردين، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن القيادة السياسية وجهت الحكومة ممثلة في وزارتي الزراعة والتموين بالتدخل لحل الأزمة بشكل فوري مما دفع الوزارتين للتعاقد على 50 ألف طن دواجن مستوردة لدعم المواطنين خاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم، والذي يحتاج إلى مستلزمات كبيرة ستقوم الدولة بتوفيرها.

وطالب عضو شعبة المستوردين فتح الاستيراد بشكل كلي لحل الأزمة موضحًا أن دخول الدواجن البرزيلية إلى السوق المصرية سيؤدي إلى خفض الأسعار بنسبة تصل إلى 40% ويمثل الحل الأمثل للازمة الحالية بعد ارتفاع الأسعار بسبب تعدد لحلقات التوزيع وجشع بعض السماسرة والتجار.

وأوضح شيحة أن استيراد الدواجن المجمدة سيكون حلًا مؤقتًا لحين عودة منظومة الإنتاج المحلي لطبيعتها، والتي تستغرق عدة شهور قد تصل إلى سنة؛ للوصول بمعدلات الإنتاج إلى نحو 1.5 مليار دجاجة سنويًا.

وأوضح أن الأسعار الحالية في مصر لم تحدث من قبل، وهناك خلل من التجار الجشعين والسماسرة لاستغلال الأزمة لصالحهم، وهذا ما دفع الدولة للاستيراد.