وزير الرى يعود لأرض الوطن بعد زيارة ناجحة للكونغو الديمقراطية وكينيا

وصل هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، إلى أرض الوطن بعد زيارة رسمية ناجحة لدولتى الكونغو الديمقراطية وكينيا الشقيقتين، عقد خلالها العديد من اللقاءات والمباحثات الهامة مع الوزراء من الدولتين؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك فى كافة المجالات، خاصة فى مجال الموارد المائية والري.

والتقى الدكتور سويلم، خلال زيارته دولة الكونغو الديمقراطية، بـ إيف بازاييبا ماسودى نائبة رئيس الوزراء ووزيرة البيئة والتنمية المستدامة بجمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث تم التأكيد على خصوصية العلاقات الاستراتيجية التي تربط البلدين على كافة المستويات، وتطلع مصر لتعزيز أواصر التعاون والتكامل بين الدولتين في مجال التنمية المستدامة للموارد المائية، وذلك فى إطار بروتوكول التعاون الموقّع بين البلدين، والذى يمتد حتى عام ٢٠٢٧.

كما تفقد الدكتور سويلم وماسودي "مركز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية" بالعاصمة الكونغولية- كينشاسا، والذى يحقق الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والبيانات فى دراسة آثار التغيرات المناخية على دولة الكونغو، والوقوف على إجراءات حماية المواطنين من العديد من مخاطر التغيرات المناخية المفاجئة.

كما قام الوزيران بزيارة ميدانية لأحد المواقع المختارة لإنشاء محطة مياه شرب جوفية بها بمنطقة "كيتسيني"، والذى يأتي ضمن المواقع التي تم تحديدها لبدء إنشاء ١٢ محطة مياه شرب جوفية مزودة بالطاقة الشمسية بنطاق مقاطعة كينشاسا، بالإضافة للتنسيق بين البلدين لتطبيق نظم الري الحديث في إحدى الأراضي التابعة لوزارة البيئة والتنمية المستدامة الكونغولية، لتكون نموذجاً رائداً يتم التوسع به لاحقاً.

والتقى الدكتور سويلم بممثلي الشركات المصرية العاملة بجمهورية الكونغو الديمقراطية «ممثلي شركات المقاولون العرب- إيجي برو- السويدي إليكتريك- سامكريت»، معربا عن فخره الشديد بالمستوى العالمى الذى وصلت له الشركات المصرية فى تنفيذ المشروعات الكبرى للبنية التحتية في العديد من الدول، واقتحام سوق العمل في دول حوض النيل، وهو ما يؤكد قوة وتميز الشركات المصرية، ويمثل تجسيداً لدعم مصر لجهود التنمية في إفريقيا.

وخلال زيارته لدولة كينيا، التقى الدكتور سويلم بـ آليس موتوني واهومي، وزيرة المياه والصرف الصحي والرى الكينية، حيث تم التباحث حول سُبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، والتطلع لتعزيز أواصر التعاون والتكامل بين الدولتين في مجال التنمية المستدامة للموارد المائية، في إطار الحرص على دعم أواصر التعاون بين مصر ودول حوض النيل من خلال خلق مصالح مشتركة وتحقيق المنفعة المتبادلة لجميع الأطراف، والحرص على تفعيل مشروعات التعاون الثنائي بين البلدين فى مجال التأقلم مع التغيرات المناخية، تحت مظلة المبادرة الدولية للتكيف فى قطاع المياه والتى أطلقتها مصر في مؤتمر المناخ السابق.

كما التقى الدكتور سويلم بعدد من أعضاء البرلمان الكيني، حيث تم مناقشة أوجه التعاون بين مصر وكينيا في شتى المجالات، خاصة مجالى المياه والتكيف مع التغيرات المناخية، بالإضافة لتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين، وتقديم مصر الدعم الفني لدولة كينيا في مجالات إنشاء سدود حصاد مياه الأمطار وإدارة المياه.

كما شارك الدكتور سويلم فى الاحتفال السابع عشر بيوم النيل، والذى أقيم فى نيروبى بكينيا، تحت شعار "تعزيز التعاون بحوض النيل.. تنمية مستدامة تراعى تغير المناخ"، بحضور رئيس الوزراء الكينى والوزراء والسفراء ممثلى دول حوض النيل.