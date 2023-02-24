الجمعة 24 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«من حرب إلى زلزال».. أطفال سوريا نضجوا قبل أوانهم

زلزال
زلزال

عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية" تقريراً يوضح حجم المعاناة التي يعيشها أطفال سوريا اليوم، حيث قد يكون من الصعوبة أن تعتاد الأعين على مشاهدة الأطفال خارج منازلهم وتتحول الشوارع والحدائق إلى الملاذ الأكثر أمناً لهم، ولكنها تبدو حقيقة في سوريا، أطفال عاشوا لحظات الخوف والرعب من الزلزال وهزاته الارتدادية، شاهدوا الكثير من المآسي صعبة النسيان ولم يعلق في أذهانهم سوى صوت أنين وبكاء ورائحة الموت. 

زلزال سوريا 

وأكد التقرير، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن جيل سوريا الحالي مر بمعاناة أضعاف ما مرت به الأجيال السابقة فهو لا يعرف من هذه الطفولة سوى أصوات الرصاص والموت منذ 12 عامًا، واليوم جاء الزلزال ليأخذ منهم منازلهم وذويهم وآمنهم.

حرب سوريا 

وقال أحد أطفال سوريا، إن طفولته كانت وما زالت وسط الصواريخ والقذائف الحربية، معبراً: "طفولتي بالكامل كانت وما زالت وسط الصواريخ والقذائف الحربية ثم جاء الزلزال ليزيد من خوفنا وهلعنا، بنحاول نفضل أكثر الوقت في الشارع خوفاً من سقوط المنزل من الهزات الارتدادية للزلزال".

وأضاف التقرير أن النضج لم يعد حكراً على الصغار، حيث نضج صغار السن قبل أوانهم وأصبحوا شركاء في تحمل تلك المخاطر غير المسبوقة".

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