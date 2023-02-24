«التنسيقية» تشارك بمنتدى «فرص الأعمال التجارية والصناعية في إفريقيا»

شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في منتدى "فرص الأعمال التجارية والصناعية في إفريقيا"، والذي نظمه جهاز التمثيل التجاري بوزارة التجارة والصناعة، بالشراكة مع البنك الإفريقي للتنمية.

بدأ المنتدى بكلمات ترحيب من السفير محمد البدري، مساعد وزير الخارجية، والوزير مفوض يحي الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، والدكتور عبده مختار، مدير التنمية الصناعية بالبنك الإفريقي للتنمية.

رحب يحيي الواثق بالله، الوزير المفوض التجارى، رئيس جهاز التمثيل التجاري، بوفد التنسيقية والحضور، وأفاد أن هذا المؤتمر يشهد مشاركة كبيرة من الشركات المصرية تجاوزت 120 شركة، بالإضافة إلى ممثلين عن المجالس والغرف وتجمعات الأعمال ومشاركة رفيعة من وفد بنك التنمية الإفريقي برئاسة مسئول السياسات الصناعية والتجارية بالبنك.

وشاركت النائبة الدكتورة غادة علي، كمتحدث في الجلسة الرئيسية بالمنتدى، والتي أدارها الوزير مفوض علي باشا، مدير إدارة إفريقيا بجهاز التمثيل التجاري، حول سبل تطوير الأعمال التجارية للمصدرين المصريين داخل القارة الإفريقية، وكيفية التشبيك بين مؤسسات التنمية والتمويل والقطاع الخاص.

وأوضحت غادة علي، أنه يجب استثمار وجود الإرادة السياسية القوية للتوسع الاقتصادي داخل العنق الإفريقي، قائلة: "نحن جميعاً هنا للأخذ بيد المصنعين والمستثمرين في وجود بنك التنمية الإفريقي لمساعدتهم على التغلب على تحدياتهم".

وتابعت: أن هناك من التحديات التي تواجه تعزيز التعاون والتجارة البينية داخل القارة، منها نقص شديد في المعلومات حول إمكانيات الدول واحتياجات الدول الأخرى، فمن لا يمتلك المعلومة لا يمتلك قرار دخول السوق، ولذلك أطلب من بنك التنمية الإفريقي المساعدة في تمويل إنشاء قاعدة معلوماتية متكاملة تفاعلية تتناسب مع متطلبات مجتمع الأعمال في الدول الأفريقية لاختصار كل خطوات العمليات اللوجيستية والتجارية، بالإضافة إلى توفير معلومات عن حجم السوق المستهدف، وشركاء الأعمال المحتملين، والنظرة العامة التنافسية، والطريق المناسب إلى قنوات السوق، وتفضيلات العملاء، وبيئة الأعمال، وغيرها من المعلومات التي من شأنها أن تساعد في إدارة وتقليل مخاطر دخول السوق، وتقدم مدخلات مفصلّة لصياغة استراتيجية دخول السوق، بالإضافة إلى خفض تكاليف أنشطة أبحاث السوق.

شارك ضمن وفد التنسيقية النائبة الدكتورة غادة علي عضو مجلس النواب، والنائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ، والدكتور محمد سالم مسئول لجنة التسويق السياسي بالتنسيقية، وأسامة الرفاعي عضو المنتدى الاقتصادي.