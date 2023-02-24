يبحث عدد كبير من جمهور الدراما الرمضانية عن قائمة مسلسلات رمضان 2023 وقنوات العرض، قبل أيام فقط من بداية الشهر الكريم، حيث تصدر عدد كبير من المسلسلات قائمة البحث عبر جوجل، والتي يتنافس فيها عدد كبير من نجوم الفن في مصر والوطن العربي.

قائمة مسلسلات رمضان 2023 وقنوات العرض

طرحت شركات الإنتاج بوسترات الدعاية للأعمال الدرامية المقرر عرضها في شهر رمضان المبارك 1444/2023، والمتوقع أن يتم عرضها على شاشة مجموعة قنوات (الحياة، cbc، أون دراما، dmc،…) ويأتي على رأسها ما يلي:-

مسلسل سوق الكانتو

بطولة الفنان أمير كرارة والفنانة مي عزالدين والفنان فتحي عبدالوهاب، المسلسل يتم تصويره في الحي التاريخي بمدينة الإنتاج الإعلامي، تدور أحداثه عام 1920.

مسلسل ضرب نار

بطولة الفنان أحمد العوضي والفنانة ياسمين عبدالعزيز، ويتم تصويره بالحي الشعبي بمدينة الإنتاج الإعلامي، وتدور أحداثه في إطار درامي مثير حول قصة حب بين أبطال العمل ومواجهة مصاعب الحياة.

مسلسل ألف حمدلله على السلامة

بطولة الفنانة يسرا والفنانة شيماء سيف والفنانة مايا السيد، وتدور قصته في إطار درامي حول الأسرة المصرية، المسلسل من إنتاج جمال العدل، وتأليف محمد ذوالفقار وإخراج عمرو صلاح.

مسلسل حضرة العمدة

بطولة الفنان أحمد رزق والفنانة روبي والفنانة وفاء عامر والفنانة سميحة أيوب والفنان إدوارد والفنان أحمد بدير.. المسلسل من إخراج عادل أديب وإنتاج ريمون مقار.

مسلسل عملة نادرة

بطولة الفنانة نيللي كريم والفنان أحمد عيد، ويعد من قبيل الدراما الصعيدية، حيث تم تصوير الأحداث في استديوهات العدل بشبرامنت.

مسلسل المداح 3 ( أسطورة العشق)

بطولة الفنان حمادة هلال، وانضم لأبطال الجزء الثالث الفنانة رانيا فريد شوقي ولوسي وهبة مجدي ودنيا عبدالعزيز، المسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج.

مسلسل رمضان كريم 2

بدأ المخرج سامح عبدالعزيز في تصوير أحداث الجزء الثاني من مسلسل رمضان كريم في استوديو السبكي في الحزام الأخضر بديكور الحارة المصرية، وبالفعل تم تصوير أكثر من 75% من الأحداث، لتأتي ضمن قائمة مسلسلات رمضان 2023 وقنوات العرض والتي تتنافس على عرض الأعمال الدرامية.

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