الجمعة 24 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

قائمة مسلسلات رمضان 2023 وقنوات العرض

مسلسلات رمضان
مسلسلات رمضان

يبحث عدد كبير من جمهور الدراما الرمضانية عن قائمة مسلسلات رمضان 2023 وقنوات العرض، قبل أيام فقط من بداية الشهر الكريم، حيث تصدر عدد كبير من المسلسلات قائمة البحث عبر جوجل، والتي يتنافس فيها عدد كبير من نجوم الفن في مصر والوطن العربي.

قائمة مسلسلات رمضان 2023 وقنوات العرض

طرحت شركات الإنتاج بوسترات الدعاية للأعمال الدرامية المقرر عرضها في شهر رمضان المبارك 1444/2023، والمتوقع أن يتم عرضها على شاشة مجموعة قنوات (الحياة، cbc، أون دراما، dmc،…) ويأتي على رأسها ما يلي:-

مسلسل سوق الكانتو 

بطولة الفنان أمير كرارة والفنانة مي عزالدين والفنان فتحي عبدالوهاب، المسلسل يتم تصويره في الحي التاريخي بمدينة الإنتاج الإعلامي، تدور أحداثه عام 1920.

سلوى عثمان تكشف عن دورها فى مسلسل «نصى التانى» لعلى ربيع

مى كساب: مسلسل «العمدة» مختلف بشكل كبير وانتظرونى فى رمضان

مسلسل ضرب نار 

بطولة الفنان أحمد العوضي والفنانة ياسمين عبدالعزيز، ويتم تصويره بالحي الشعبي بمدينة الإنتاج الإعلامي، وتدور أحداثه في إطار درامي مثير حول قصة حب بين أبطال العمل ومواجهة مصاعب الحياة.

مسلسل ألف حمدلله على السلامة 

بطولة الفنانة يسرا والفنانة شيماء سيف والفنانة مايا السيد، وتدور قصته في إطار درامي حول الأسرة المصرية، المسلسل من إنتاج جمال العدل، وتأليف محمد ذوالفقار وإخراج عمرو صلاح.

مسلسل حضرة العمدة 

بطولة الفنان أحمد رزق والفنانة روبي والفنانة وفاء عامر والفنانة سميحة أيوب والفنان إدوارد والفنان أحمد بدير.. المسلسل من إخراج عادل أديب وإنتاج ريمون مقار.

مسلسل عملة نادرة 

بطولة الفنانة نيللي كريم والفنان أحمد عيد، ويعد من قبيل الدراما الصعيدية، حيث تم تصوير الأحداث في استديوهات العدل بشبرامنت.

txt

مسلسلات رمضان 2023.. عرض مسلسل «عملة نادرة» بطولة نيللى كريم على cbc

txt

أزمة مسلسل ترفضه الأسر المصرية

مسلسل المداح 3 ( أسطورة العشق)

بطولة الفنان حمادة هلال، وانضم لأبطال الجزء الثالث الفنانة رانيا فريد شوقي ولوسي وهبة مجدي ودنيا عبدالعزيز، المسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج.

مسلسل رمضان كريم 2

بدأ المخرج سامح عبدالعزيز في تصوير أحداث الجزء الثاني من مسلسل رمضان كريم في استوديو السبكي في الحزام الأخضر بديكور الحارة المصرية، وبالفعل تم تصوير أكثر من 75% من الأحداث، لتأتي ضمن قائمة مسلسلات رمضان 2023 وقنوات العرض والتي تتنافس على عرض الأعمال الدرامية.

اقرأ أيضًا 

تفاصيل مسلسل ضرب نار رمضان 2023

قائمة مسلسلات رمضان مسلسلات رمضان 2023 قنوات العرض رمضان 2023 مسلسل ضرب نار مسلسل حضرة العمدة مسلسل عملة نادرة مسلسل رمضان كريم 2

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل هناك مؤامرة وراء رفع الأسعار؟

الأكثر قراءة

ضبط لحوم فاسدة وأسماك مجهولة المصدر وتحصين 56 ألف طائر بكفر الشيخ

بعد إصابته بنزيف دماغى.. وفاة الفنان السورى شادى زيدان

«الزراعة»: 2.4 مليون جرعة تحصين ضد الجلد العقدى وجدرى الأغنام

تشميع 14 سنترا غير مرخص للدروس الخصوصية في أحياء الإسكندرية

عقب صراع مع المرض.. وفاة المخرج تيسير عبود

قنوات عرض مسلسل الكبير أوي 7 في شهر رمضان 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

فبراير القصير المكير «١-٢»

منى رجب

أزمة مسلسل ترفضه الأسر المصرية

محمد العسيري

جنينة مجدى يعقوب

ماجد حبته

الأزمة الأوكرانية.. فاتت سنة!

خالد حريب

كل عام وعادل إمام بألف خير

محمد عبدالعزيز

ومن التنمر ما قتل !

د هند جاد

توكيل حصرى من السماء

أحمد الصغير

(الوثائقية).. السلاحُ الذى كانت تفتقده مصر.. وطلقةٌ لا تزال غائبة!

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الليكود يقدم شكوى إلى الشرطة ضد إيهود باراك: يحرض على العصيان المدنى

وزير خارجية بريطانيا: ملتزمون بالتعاون مع مصر لاحتواء التوتر بين فلسطين وإسرائيل

بحثا التوتر بين فلسطين وإسرائيل.. وزير الخارجية يتلقى اتصالًا من نظيره البريطانى