الأربعاء 22 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

مى كساب: مسلسل «العمدة» مختلف بشكل كبير وانتظرونى فى رمضان

مي كساب
مي كساب

كشفت الفنانة مى كساب، عن مسلسلها الرمضاني الجديد "العمدة".

وقالت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامى رامي رضوان، والمُذاع عبر فضائية "dmc"، مساء اليوم الأربعاء، أنا سعيدة بسماع صوت الفنانة يسرا وألف سلامة عليها، وأنا كنت مصابة بدور برد، لافتة إلى أن دور "ثريا" في مسلسل "العمدة"، طيبة ومن بيئة بسيطة ومستسلمة وهناك روح في المسلسل متواجدة وجميعًا بنحب بعض.

وأضافت الكل يحب دوره لأن الورق عادل ما بيننا، وكل دور له أحداث وتطورات، لافتة إلى أنه تتبقى لها 3 أيام على انتهاء التصوير و13 يومًا للمسلسل.

وأكدت مي كساب "نعمل على الانتهاء من المسلسل قبل شهر رمضان حتى لا يتم إرهاق أحد، وأعد الناس بأن يروا مسلسلًا مختلفًا بشكل كبير وسعيدة بهذه التجربة، وانتظروني في رمضان".

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