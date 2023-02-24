الجمعة 24 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مسلسلات رمضان 2023.. عرض مسلسل «عملة نادرة» بطولة نيللى كريم على cbc

عملة نادرة
عملة نادرة

أعلن القائمون على مسلسل “عملة نادرة”، الذي تخوض بطولته الفنانة نيللي كريم، عن عرض العمل على شاشة قناة cbc بشكل حصري، خلال موسم رمضان المقبل، بالتزامن مع عرضه على “واتش إت”. 

وتستمر نيللى كريم في طرح قضايا المرأة خلال العمل مثلما اعتادت على ذلك في مسلسلاتها الماضية، إذ تدور الأحداث حول نادرة السيدة الصعيدية التي تخوض صراعا شرسا مع عائلة زوجها بعد وفاته وترفض الاستسلام لحرمانها من الميراث، وتخوض حربا من أجل الحصول على حقوقها.

وتعود نيللى كريم للتعاون مع المؤلف مدحت العدل بعد غياب 5 سنوات، منذ أن قدما سويًا مسلسل "لأعلى سعر"، عام 2017، وشارك في بطولته كل من أحمد فهمى، زينة، نبيل الحلفاوى، إخراج ماندو العدل الذى يجدد هو الأخر تعاونه مع نيللى كريم للمرة الثالثة بعدما قدما سوياً مسلسل "فاتن أمل حربى" العام الماضى وقبله "لأعلى سعر",

وقدمت نيللى كريم مسلسل "فاتن أمل حربى" فى شهر رمضان الماضى، وشارك فى بطولته شريف سلامة، هالة صدقى، محمد الشرنوبى، محمد ثروت، خالد سرحان، فادية عبد الغنى، محمد التاجى، جيلان علاء، جمال يوسف، حاتم صلاح، هبة كامل، أحمد طلعت، أحمد ماجد وضيوف الشرف أحمد صادق، بثينة كامل، يارا جبران، لمياء الأمير، محمد الصاوى، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل.

مسلسل "عملة نادرة" تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفي، على الطيب، مريم الخشت، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزي العدل، وهشام عاشور، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

بعد وفاته الفنانة نيللي كريم العدل جروب فاتن أمل نيللي كريم مسلسل فاتن امل حربي مسلسلات رمضان 2023

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وائل لطفي

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