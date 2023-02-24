الجمعة 24 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مسلسلات رمضان 2023.. تفاصيل أحداث مسلسل «ضرب نار» بطولة ياسمين عبدالعزيز

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

تواصل الفنانة ياسمين عبدالعزيز، تصوير مسلسلها الجديد “ضرب نار” على قدم وساق، وذلك سعيا منهم لإنهاء كافة مشاهد العمل قبل حلول الشهر الكريم.

مسلسل “ضرب نار”، دراما رومانسية معجونة بالمغامرات و خفة الدم، وتحكي قصة شاب رغم صخب المدينة حريص علي جذوره الصعيدية تأخذه الحياة في رحلة يحقق فيها أحلامه وتشاركة الحلم والرحلة فتاة من نفس الجذور، وهو تأليف ناصر عيد الرحمن، وإخراج مصطفى فكري.

مسلسل "ضرب نار" تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، ماجد المصرى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، هدى الاتربى، اسراء رخا، أحمد غزى، ايمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.

وكان أحمد العوضى قد احتفل بعيد ميلاد ياسمين عبد العزيز فى كواليس تصوير المسلسلها حيث فاجأها وأحضر "تورتة" ضخمة تحمل العديد من صور ياسمين، كما ظهرا العوضى وياسمين بملابس شخصياتهم فى المسلسل الذى يجمعهما من جديد، وظهر أيضا فى الاحتفال عدد من فريق عمل المسلسل واللذين شاركوا ياسمين الاحتفال.

وغابت ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى عن المشاركة فى دراما رمضان الماضى، بعدما قدما مسلسل "اللى مالوش كبير" فى 2021 وشارك فى بطولته خالد الصاوى، دينا فؤاد، خالد سرحان، أحمد سعيد عبد الغنى، دنيا عبد العزيز، محمود حافظ، هدى الاتربى، عايدة رياض، أحمد الرافعى، فتوح أحمد، ايمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله محمود، صبا الرافعى، محمود ياسين جونيور، بسنت النبرواى وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى.

المسلسل المرش الله الفنانه ياسمين عبد العزيز اللي مالوش كبير

رئيس التحرير

وائل لطفي

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