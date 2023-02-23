أزمة مسلسل ترفضه الأسر المصرية

تعددت انواع الدراما ونوعيه الموضوعات التي نشاهدها منذ بدء الدراما المصرية ..والتي تؤكد دور مصر الرائد في مجال الدراما والفنون ..وما زلنا نتذكر مسلسلات مصريه رائعة وممتعه حظيت بنسبه مشاهده عالية واقبلت عليها البيوت المصرية وتابعتها الاسر المصرية بشغف واعجاب ..وبقيت في ذاكرتنا علامات مضيئة في وجدان المجتمع المصري وذاكره المشاهدين المصريين واصبح ابطالها نجوما وفنانين يضيفون في كل فتره دراما فيها ابداع وفن يتعلق به المشاهدين ولكنه يحافظ علي مستوي متميز ولا يحتوي علي مشاهد فجه او الفاظا خارجه او مضمونا مسيئا للقيم التي يحافظ عليها معظم المصريين في بيوتهم ومعيشتهم وسلوكياتهم ًحتي الآن ،،وكانت معظم مسلسلات مصر حتي وقت قريب تعكس قضايا ومشاكل واوضاع المجتمع المصري دون. تطرف او فجاجه او خروج عن الاخلاق والمعايير المتفق عليها اجتماعيا.

،،وكان لي الشرف ان تم انتاج مسلسلات عن كتبي الأدبية التي تتضمن قصصا من الواقع المعاش في قضايا واوضاع المجتمع المصري ،.كما عكست صورا كثيره من العلاقات بين المرأه والرجل والعلاقات الاجتماعيه والاحوال الاجتماعية المستقاه من الواقع والتي تعكسه وفقا لرؤيتي لكنها كانت دائما تمزج بين الرقي والمتعه للمشاهد ومحاولات تغيير المجتمع الي الافضل ..كما تشرفت بان تم اختياري علي مدي ٦ سنوات في لجان تحكيم الوجبه الدراميه التي ستعرض علي الشاشات المصريه خلال الشهر الكريم وذلك حتي يناير ٢٠١١..حيث بدأت بعدها فوضي عارمه في الشارع وفي الدراما لعده سنوات وحتي٤ ٢٠١..حيث بدأ يعود الاستقرار والامن تدريجياالي بلدنا الحبيبه.

كما ظلت في ذاكرتنا منذ صغرنا مسلسلات متميزه وممتعه من النوع الاجتماعي او الوطني او التاريخ نعيد مشاهدتها كلماتم عرضها ..ونتذكرها واحداثها وابطالها باعتزاز مثل مسلسلات رافت الهجان وفرقه ناجي عطا الله وليالي الحلميه وزيزينيا والمال والبنون وونوس وارابيسك و الرايه البيضا والبخيل وانا وحديث الصباح والمساء والملك فاروق والشهد والدموع وضمير ابله حكمت وام كلثوم وقاسم امين وعائله ونيس واوان الورد ولن اعيش في جلباب ابي وهوانم جاردن سيتي وحكايات ميزو ويوميات زوج معاصر وبوابه الحلواني واميره في عابدين ويتربي في عزه وامرأه من زمن الحب ودموع في عيون وقحه وغيرها الكثير .

الا اننا في السنوات التي تلت احداث يناير ٢٠١١حدثت تغييرات متتاليه في مصروظهر فجأه دخلاء في مجال الانتاج الدرامي والسينمائي ورؤوس اموال تنتج دراما تقتحم بيوتنا بشكل يومي وتقتحم مناطق كثيرة من العلاقات بين الناس والعلاقات الاجتماعية بفوضي وبموضوعات مختلفة و مستهدفه للاسره المصريه ومعظمها يظهر اسوأ اوضاع يمكن تخيلها وكأن القصد منها تدمير قيم المجتمع المصري واظهاره بصوره مشوهه تسوده البلطجه والفجاجه والمخدرات ورسم صور مشوهه للمرأه والفتاه والام والزوجه المصريه ومعظمها سيء وفج ولا يقدم مضمونا يذكر او رساله فيها رقي وقيم او وعي ينير العقل ويرتقي بالمشاعر ..وهكذا شهدت الدراما فوضي مثلما حدث في المجتمع ..وكنت قد كتبت من قبل العديد من مقالات الراي في صحيفه الدستور علي مدي السنوات الماضيه منذيناير ٢٠١٣حول الدراما التلفزيونية وخاصه التي تعرض خلال شهر رمضان المبارك في كل عام ..وهذا الشهر الكريم اخصصه كل عام لنقد الاعمال الدراميه الكثيره التي تعرض فيه في مقالاتي بصحيفه الدستور ..وكنت قد نبهت ولفتت النظر الي أن الدراما منذ ٢٠١١تستخدم كوسيلة في تفكيك وتدمير القيم المصرية الأصيلة..والعريقه ..بشكل ممنهج وبشكل مقصود ..وان كنا قد بدأنا نري تحسنا ملحوظا في ال٤سنوات الاخيره بتقديم اعمال دراميه جيده ومتميزه ووطنيه منها مثلا الاختيار باجزائه كلها وهجمه مرتده وغيرها من بعض المسلسلات المتميزه .

ولان الدراما هي من بين الانواع الفنيه المحببه الي الشعب المصري التي يقبل عليها المشاهد والاسر المصريه بشكل عام طوال شهورالسنه وخلال شهر رمضان الكريم خاصه ..فانني هنا قد لاحظت مؤخرا ومع ظهور كثير من المنصات الاعلاميه وتعددها وكثره القنوات الفضائيه وانتشارانواع عديده من الفوضي الاعلاميه حول مصر وفقدان المعايير المعنيه او الفنيه السليمه وعدم وجود ايه معايير لانتاج الدراما عن مصر او عن البيت المصري ..كما ان المنصات والقنوات الفضائيه قد اصبحت تنتج برامج سيئه من مقدمات لا يعبرن عن الاعلام المصري اوالشأن المصري ويصدرن التخلف والافكار الفجه والساذجة التي تدعو للتخلف والرجعية حول المرأه والمجتمع بشكل عام بخلاف احوال مصر التي تتجه نحو المستقبل والتنميهً والتنوير وتحسين احوال المرأه و تقدم حقوق ومكانتها بخطي سريعه ووواضحه للكل.

كما اصبحت تنتج هذه المنصات الإعلامية بعض الدراما التي لا تعكس بصدق احوال المجتمع المصري بل تسيء اليه .واتوقف هنا عند مسلسل جديد بدأ عرض مؤخرا و سبب غضبا وسخطا في الراي العام في مصر ورفضت الاسر المصريه محتواه ونوعيته وموضوعه وكل من شاهده في بيته علي منصة اعلاميه والذي يعرض حاليا علي منصه اعلاميه ويقدم في قناه فضائية عربيه ..واقصد به مسلسل "ازمه منتصف العمر "..حيث نجده يتناول زنا المحارم بشكل فج ومن خلال مضمون يركز علي الانحرافات الفجه والمريضه حيث يتناول علاقه آثمه بين رجل وحماته بينما هو متزوج من ابنتها الشابة.

ثم يكتشف فجأه ان كلامنهما حامل منه في نفس الوقت …وهو رجل في منتصف العمر وصاحب علاقات كثيره وعديده ولديه عقده من امه التي يردد عنها اقوالا سيئه في الحلقات ويطردها في ليله فرحه ويتعامل معها بعنف رافضا لوجودها في حياته وهو كما يظهر لنا ايضا انه ابن عاق وهو طبيب اسنان معجب بنفسه وتقع في غرامه كل النساءو لديه عقده نفسيه بسبب امه ويقيم العلاقات العديده مع النساء ويقطعها وفقا لاهوائه الشخصيه ويؤدي دوره الممثل كريم فهمي وتقوم بالحماه وهي ام الزوجه الشابه التي نكتشف انها ًزوجه البها بعد عده حلقات التي ربتها بعد عده حلقات وان نري علاقتها العاطفيه وانجابها نحو زوج الابنه الشابه وانجذابه اليها رغم انه يعلم انهاام زوجته الشابه الثريه المدللة..والزوجه في منتصف العمر هنا هي الفتاه ريهام عبد الغفور التي تحمل من زوج ابنه زوجها وهي زوجه مقهوره صامته مسلوبه الاراده باعتها امهالتتزوج برجل ثري قبيح السلوكيات وقلبك الملامح وفاسد و اكبر منها بفارق سن كبير وهي تكرهه الي درجه المقت ..لكنها تطيعه طاعه عمياء وتقوم باداره البيت وطاعه الزوج دون تذمر او رفض لاوامره المجحفه بحقوقها كزوجه ولا يبالي بخدمتها المتواصله له وطاعتها العمياء لاوامره وتفانيها ابنته الوحيده المدلله ،.ثم تقيم علاقه عاطفيه ثم جنسيه آثمه مع ابنته.

والزوج ايضا رجل فاسد وعنيف وثري منحرف مثله ككل شخصيات المسلسل اب منجرفة نحو انواع كثيره من الانحرافات كالمخدرات والعلاقات الجنسية وتزوير الشخصية والطمع للمال والرغبه في الثراء باي ثمن و،،تدور الاحداث والعلاقات المحرمة بين فئه الاثرياء الذين ليس لديهم سوي الانحراف والفساد والاعمال الاجراميه وفقدان الشرف والكرامة .والابنه الشابة نراها ضائعة ومدللة وفاسده وليست لديها ايه مبادئ في حياتها فهي منذ البدايه ابنه عاقه ايضا وتسيء لامها بالتلفظ الجارحه وتعاملها بجفاء وعنف واحتقار منذ اللقطات الاولي وايضا ايه اخ الزوج غارق في الانحراف والفساد والخطط الشيطانيه مع صديقه شابه له ايضا منحرفه ومزوره لشخصيتها ويضعان خطه لزواجها من الزوج المسن الدكتاتور طمعا في ثروته التي كونها بالفساد.

واذا كان اداء الممثلين جيدا الا انني اعتقد ان الفنانين المصريين لن يختاروا مثل هذه الموضوعات بعد الهجوم الضاري عليهم من الراي العام في مصر خاصه ريهام ًعبد الغفور وكريم فهمي اللذان قدما دورهما بنضج واضح في الاداء الا انه من ناحيه اختار فان الامر المزعج في المسلسل هو ان الانتاج قد اختار انتاج مسلسل يدور كله حول الخيانة كمضمون اساسي للمسلسل ..فهو سمه موجوده في كل الشخصيات التي تدور حولها الاحداث.. ولا نجد بين الشخصيات ايه شخصيه عاديه او طبيعية سويه او حتي لديها رفض للانحراف ،ومن المؤكد انه في اي مجتمع سنجد انه يوجد نوع من انواع الصراع بين الخير والشر او بين الحلال والحرام ..كما سنجد في اي مجتمع شخصيات طبيعية وعاديه وناجحة او عامله او جاده او مكافحه او محترمه ،.كما سنجد في المقابل ايضا شخصيات منحرفه وفاسده وفاقده للقيم في المجتمع ..ففي اي مجتمع يوجد الخير والشر منذ بد الخليقه ..الا ان هذا المسلسل لا يوجد امامنا فيه سوي الشر والخيانة والفساد وبيع البنات من خلال الام ايضا (ام ريهام عبد الغفور التي باعتها للرجل المسن المتسلط الدكتاتور الذي يمارس اذلالها واهانتها والسيطرة عليها من خلال امواله الطائلة.. ولا نري سوي علاقات آثمة او محرمه او سلوكيات منحرفه ومصابه بعقد نفسيه صعبه .

وانا هنا لا بد ان اؤكد انني مع حريه التعبير وحريه الرأي تماماً بشكل عام ..ولا اقدم نفسي كمصلحة اجتماعيه واننا انا فقد اقول ان هذا المسلسل لم يقدم لنا سوي حلقات فيها مباشره وعدم حرفيه وافتعال تقديم صوره سيئه للمجتمع المصرية ولهذا رفضته البيوت المصرية وعبرت عن رفضه لها بوضوح وسخط ملحوظ علي مواقع التواصل الاجتماعي كلها.. وفي تقديري ان هناك علاقات لا ينبغي تقديمها بهذه الصورة الفجة المبالغ فيها مثل تقديم حلقه عن صدفه لا تحدث الا نادرا حيث ان الزوجة الشابة لطبيب الاسنان اكتشفت انها حامل منه في نفس توقيت حمل ًزوجه ابيها التي ربتها منذ صغرها كمان الزوجة الشابة لا تعرف انها زوجه ابيها ،.لكنها تعنفها وتحتقرها طوال الحلقات رغم انها تعتقد انها امها ..وهذا السلوك العنيف مع الام نادرا ما يحدث في البيوت المصرية الا مع شخصيات منجرفة ومنحرفه . اما الصدفة التي اتحدث عنها فهي في الحمل في نفس التوقيت للمرأتين من نفس الرجل ..فهي تبدو غريبه ومفتعلة ،.ومن النادر ان يحدث الحمل لأمرأه في سن ًزوجه الاب والتي هي هنا سنها فوق ال٤٥ سنه ولا يكون الحمل طبيعيا في هذه السن ..كما أنني اجد أنه من الضروري أن أتوقف لأقول أنه ليس في المسلسل ايه رساله للوعي أو لرفع درجة الوعي أو لتوصيل قيمه ما أو لحظه إنسانية نحسها او شخصيه نتعاطف معها او لحظه تنوير واحده .. وقد يقول البعض لي ولكن المسلسلات الاجنبية تقدم هذا وتقدم ما هو أسوأ من ذلك.

وانا هنا اختلف مع هذا الرأي لأنني اري انني ككاتبه اعتبر نفسي ضميرا للمجتمع ومن حقي ان اقدم وجهه نظري بحريه في نقد اي شأن او عمل درامي من منطلق رؤيه حره ومن منطلق حرصي علي مشاعر الشباب ورؤيتهم لهذه النماذج المنحرفة ومن منطلق حرصي علي ًالهويه المصرية وقيمها العريقة ومن منطلق الدعوة الي عرض الواقع من خلال الدراما بحريه تامه ولكن مع اختيار مضمون ورساله انسانيه تثري الوجدان وتمتع المشاهد بفن راقي وتحتوي علي لحظه تنوير تنير للمشاهد الطريق بل و قد تغيره الي الافضل وليس الي الاسوأ ..ويمكن ببساطه الا نكمل مشاهده هذا المسلسل او اي مسلسل اذا لم يعجبنا او اذا ما رفضنا محتواه وان علينا ببساطه ان نديرها المنصة الإعلامية او القناه الفضيحة لنري مسلسل آخر افضل ولدينا الكثير من المسلسلات المتميزة والجيدة في ال٣سنوات الأخيرة.