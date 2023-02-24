الجمعة 24 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

حكام مباريات اليوم وترتيب فرق المجموعة الثانية في دوري القسم الثاني

فريق القناة
فريق القناة

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة أساء الحكام الذين سيقومون بإدارة  مباريات اليوم في الأسبوع التاسع عشر للمجموعتين الأولى الخاصة بأندية الصعيد والثانية في دوري القسم الثاني .

في المجموعة الأولى الخاصة بأندية الصعيد يدير الحكم يحيى نابو، من منطقة قنا، مباراة ديروط وكيما أسوان ويساعده حجاج محمود من منطقة الأقصر،ومحمد صلاح من منطقة قنا.

ويدير الحكم أحمد عبدالسميع من منطقة أسيوط مباراة المنيا وطامية ويساعده محمد أحمد حسين، ومحمد هارون ومعهم محمد فكري، حكما رابعا من منطقة أسيوط.

وفي المجموعة الثانية يدير الحكم الدولي محمد معروف مباراة القمة بين القناة وإف سي زد ويقوم الحكم عباس حسن بإدارة مباراة النصر وإيسترن كومباني ويساعده إيهاب يوسف وأحمد أبوهنطش .

ويقوم الحكم أحمد جمال من منطقة الإسكندرية بإدارة مباراة وادي دجلة والمصرية للإتصالات،ويدير الحكم محمد ناصر عباس، من منطقة القاهرة مباراة الإعلاميين والعبور.

كانت مباريات الأسبوع التاسع عشر للمجموعة الاولى قد بدأت أمس وأسفرت عن فوز لافيينا خارج أرضه على الألومنيوم 2-1 وبنفس النتيجة فاز المقاصة على بترول أسيوط وفاز النصر للتعدين على الجونة بهدفين نظيفين وتليفونات بني سويف على الفيوم بهدف دون رد وتعادل المدينة المنورة مع ملوي بهدفين لكل منهما  وأسمنت أسيوط مع شبان قنا بدون أهداف .

ترتيب فرق المجموعة الثانية قبل مباريات اليوم 

  1. إف سي زد   39 نقطة
  2. القناة   37 نقطة
  3. السكة الحديد   36 نقطة
  4. وادي دجلة   35 نقطة
  5. الاتصالات    27 نقطة
  6. الترسانة    27 نقطة
  7. بتروجت   26 نقطة
  8. منتخب السويس   26 نقطة
  9. بورتو السويس   26 نقطة
  10. العبور   24 نقطة
  11. مستقبل وطن   20 نقطة
  12. كهرباء الإسماعيلية   18 نقطة
  13. الإنتاج الحربي   17 نقطة
  14. إيسترن كومباني   16 نقطة
  15. النصر   14 نقطة
  16. الإعلاميين   9 نقاط.

 

دوري القسم الثاني الحكم الدولي محمد معروف إف سى زد القناة وادي دجلة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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