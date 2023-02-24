«باعوهم لتاجر خردة».. لصان وراء سرقة أبواب وشبابيك المنازل فى مدينة نصر

نجح رجال الأمن في ضبط شخصين لهما معلومات جنائية، حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان، وبحوزتهما (باب حديدي- 3 مفك- زرادية- مفتاح إطارات السيارات).

وبمناقشتهما اعترفا بقيامهما بسرقة الباب الحديدي من داخل أحد العقارات بدائرة القسم، كما أضافا بقيامهما بسرقة (7 نوافذ وباب "الوميتال- 4 أبواب حديدية، جهاز"شفاط")، وبيعها لعميلهما "سيئ النية تاجر خردة مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر له معلومات جنائية.

وقد أمكن ضبطه وبحوزته المسروقات المستولى عليها عدا "الأبواب الحديدية"، وبمواجهته أيد ما سبق، وأضاف بتقطيع الأبواب الحديدية لأجزاء صغيرة وبيعها.