الرئيس الأوكرانى يكرم أسر ضحايا الحرب «فيديو»

كرّم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أسر ضحايا الحرب في أوكرانيا من العسكريين، وذلك خلال إحياء الذكرى الأولى للعملية العسكرية الروسية بأوكرانيا.

وعرضت قناة «القاهرة الإخبارية» لقطات من تكريم الرئيس الأوكراني لأسر ضحايا الحرب، بحضور رموز من القوات المسلحة الأوكرانية.

وأشارت «القاهرة الإخبارية» إلى التحركات الكثيرة التي حدثت على الأرض في أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية وحتى الآن، وهناك أيضًا جهود ودعم غربي أمريكي ومساعدات لن تتوقف لكييف حتى تحقيق النصر في تلك المعركة.

وتقول المنظمات الدولية الإغاثية إن ما يُقدم لكييف الآن هو أكبر دعم تاريخي قُدم لدولة في حرب تواجهها، حيث أكدت المنسقة الإنسانية الأممية في أوكرانيا أن الحرب دمرت مجتمعات متكاملة في أوكرانيا، حيث خلفت تلك الحرب حوالي 8 ملايين لاجئ أوكراني في معظم أنحاء أوروبا الشرقية خرجوا من بلدهم منذ اندلاع الحرب قبل عام.