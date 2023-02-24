من الحمل للحوت.. برج الحب والعلاقة 24 فبراير 2023

يهتم العديد من الأشخاص بكل ما هو جديد في عالم الأبراج، وهذا العالم مليء دائمًا بالمفاجأت، وخلال السطور التالية نتحدث عن ماذا يقول كل برج فيما يخص الناحية العاطفية.

برج الحمل: دائمًا ما يكون الدخول في علاقة جديدة أمرًا مثيرًا، لا تدع الخوف يجعلك مقيدًا بشيء لا يناسبك، هناك عالم كامل من الحب في انتظارك، وعليك أن تكون جريئًا وشجاعًا بما يكفي لملاحقته، لذلك لا ترضى بالقليل.

برج الثور: توقف عن التفكير في الأمر، ولا تدع عقلك يخدعك ويخرب سعادتك. روحك المستقلة شرسة ، لكن لا تدعها تمنعك من الانفتاح على مشاعرك الحقيقية. حان الوقت لأن تكون لديك علاقة من القلب إلى القلب وتترك قلبك يقود الطريق.

برج الجوزاء: هناك شيء ما يختمر بداخلك، يؤلمك ليتم إطلاق سراحه، حان الوقت لإطلاق العنان لتلك الطاقة وإخراجها بالكامل في العراء، أنت تعلم في أعماقك أنه لا يمكنك الاحتفاظ بهذا لنفسك بعد الآن.

برج السرطان: عندما يكون هناك تنافر في العلاقة، فهذه علامة أكيدة على أن التغيير يلوح في الأفق، أنت في منعطف حرج حيث يجب أن تحدث تحولات مهمة، وأنت على استعداد للارتقاء إلى مستوى المناسبة، قد يبدو الأمر مخيفًا في البداية ، ولكن قد يكون هذا هو أفضل شيء يحدث لكلاكما.

الأسد: إنها حقيقة أن الناس يتغيرون أحيانًا بمرور الوقت، وكل ما عليك هو مواجهته وجهاً لوجه. سواء كانت مغامرة جديدة مثيرة أو عقبة رهيبة، فأنت على استعداد لخوض كل ما يأتي في طريقك.

برج العذراء: استعد للاستمتاع بصحبة حبيبك واتخذ بعض القرارات الجريئة لإضفاء الإثارة على حياتك العاطفية، ستجعلك الطاقة الكهربائية بينك وبين حبيبك تشعر بأنك على قمة العالم. ولا تقلل من شأن قوة القرارات العقلانية التي تتخذها اليوم - فقد تكون تغير قواعد اللعبة الذي كنت تنتظره!

الميزان: اتخذ قفزة من الإيمان وامنح من تحب الاهتمام والدفء الذي يستحقه، كن مبدعًا ودع صدقك يتألق - ستشعل جهودك بالتأكيد نيران العاطفة وتقوي رباطك كما لم يحدث من قبل.

برج العقرب: افتح قلبك وانسكب كل شيء على شخصيتك المهمة، حتى لو كنت قد ارتكبت أخطاء في الماضي. الصدق حقا هو أفضل سياسة. سوف يندهش حبيبك من صراحتك ويغفر لك في دقات قلب. فقط تخيل السحر الذي ينتظركما بينما تقضيان أمسية رائعة معًا.

برج القوس: لا تدع شغفك بالنجاح يسلبك اللحظات الثمينة مع حبيبتك، كن جريئًا ، وكن جريئًا ، وأظهر لمن تحب أنه ما زال قرة عينك، استعد لمغامرة التودد وإرضاء هذا الشخص المميز في حياتك.

برج الجدي: حان الوقت لاتخاذ إجراءات لتحقيق أهدافك، لا توجد لحظة أفضل من الآن لتحرك على الشخص الذي كنت تراقبه لفترة طويلة، حان الوقت للتعبير عن ثقتك بنفسك وترك انطباع جيد.

برج الدلو: إذا كانت حياتك العاطفية تشعر بالملل في الآونة الأخيرة، فهذا هو اليوم المناسب لإضفاء الإثارة على الأشياء فاستخدم اليوم كفرصة للارتقاء بعلاقتك إلى المستوى التالي.

برج الحوت: إذا كنت عازبًا ، فقد تقابل شخصًا مميزًا يلفت انتباهك حقًا. وإذا كنت في علاقة بالفعل، فإن الأمور تبدو جيدة لبعض المرح والحميمية.