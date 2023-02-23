في عيد ميلادها.. حنان مطاوع صاحبة برج الحوت الطموحة

يصادف 23 فبراير عيد ميلاد الفنانة حنان مطاوع، من خلال إلقاء نظرة على صفات برجها،الحوت" نستعرض أهم صفاتها:

مستمعة جيدة

امرأة الحوت شخص متعاطف بشكل استثنائي، من أفضل الأصدقاء الذين يمكن لأي شخص أن يطلبهم لأنهم يستطيعون الشعور بمدى شعور الشخص العزيز عليه.

من المرجح أن تكون عالية الأداء بشكل عام، تمتلك مزيد من الصداقات ذات المغزى.

عاطفية للغاية

على الرغم من أن العواطف هي جانب طبيعي، إلا أن نساء الحوت يختبرنها على مستوى أعمق بكثير، غالبًا ما تُعاني هؤلاء النساء من عواطف شديدة في حرارة اللحظة، لها توجه عاطفي ويشعر بكل شيء بشكل مكثف، لذا يمكن لهؤلاء السيدات توصيل مشاعرهن بشكل ناضج لأنهن يدركن تمامًا مشاعرهن.

إبداع في الذوق

يتميز إبداع المرأة الحوت بالتفرد والخيال، لديها رؤية غير محدودة، عقل فني يجعلها تبرز في المهن، يمكن أن تفقد هؤلاء النسوة أنفسهن في الأوهام مع الحفاظ على إحساس راسخ بالواقع.

رفيقة ممتازة

تعتبر المرأة برج الحوت من الرفقاء الممتازات والشريكات الرومانسيات لأنها طيبة لدرجة أنها تشعر بكل شيء، خاصة مشاعر الآخرين، تذهب إلى أبعد من ذلك لرفع مشاعر الآخرين بالقيمة أو السعادة أو الثقة بالنفس، مهذبات حتى في أبسط الطرق.

تحترم الصديق

سيدة الحوت هي الشخص الذي يلتزم باستمرار بتعريف الصدق، وهو أن تكون دائمًا صادقًا ولا تحاول خداع الآخرين، إنها موثوقة وصادقة ، ومن غير المرجح أن يخدعوك، تعتبر امرأة الحوت الصدق والنزاهة عالياً وتختار سماع حقيقة الأشياء حتى لو كانت مؤلمة بدلاً من أن تُقال كذبة.

تؤمن بالروحانيات

أكثر علامات البروج روحانية بالنسبة للنساء المولودات تحت هذه العلامة، فإن الروحانية هي السعي وراء حياتهن، ممارساتهم الروحية وفهمهم الديني ووعيهم كلها موجهة نحو تحقيق السلام والوئام، يؤمنون بأداء كل عمل بإيثار من خلال حبهم ورعايتهم وتضحياتهم.

حدسية للغاية

يتوقف الناس وينتبهون إلى التفاصيل التي تبدو صغيرة عندما تكون سيدة برج الحوت موجودة بسبب شعورها البديهي، تفكيرها دقيق، لذلك ، يعتبر الأصدقاء والعائلة المرأة الحوتية مصدرًا كبيرًا للحكمة والتوجيه.