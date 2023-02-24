إخماد حريق بمحل خردوات بشارع التحرير فى سوهاج دون إصابات

سيطرت قوات الحماية المدنية بسوهاج برئاسة مدير الإدارة على حريق نشب بمحل خردوات بشارع التحرير دائرة قسم ثان سوهاج مرخص دون حدوث إصابات أو خسائر بالأرواح، وتم تعيين الخدمات الأمنية اللازمة، وتمت عملية التبريد لمكان الحريق.

البداية بتلقي اللواء مدير أمن سوهاج بلاغا من اللواء نائب المدير لطاع الشمال يفيد بنشوب حريق انبعاث أدخنة من محل خردوات بشارع التحرير دائرة قسم ثان، وتبين نشوب حريق محدود أدي إلي إنبعاث أدخنة، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة قسم شرطة ثان سوهاج بنشوب حريق بمحل للخردوات.