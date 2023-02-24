برنامج «الدوم» يختار 8 متسابقين فى التمثيل للتصعيد للمرحلة المقبلة

اختارت لجنة تحكيم مسابقة التمثيل بالموسم الثاني من برنامج الدوم، والتي تشكلت من المخرجة كاملة أبو ذكري، والنجمة يسرا، والمخرج بيتر ميمي، في الحلقة الثالثة من مرحلة الأداء الكامل: 8 متسابقين للتصعيد للمرحلة المقبلة، وهم: محمد الأسمراني، نورا الأحمر، حنين سعيد، كيرلس رضا، محمد يسري، يارا حسام، أشرقت مدكور، أمير عبد الواحد.

النسخة الثانية من برنامج الدوم

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعا وتنوعا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

عن برنامج الدوم

يذكر أن برنامج "الدوم" كان قد شهد إقبالا شديدا من حيث عدد المتقدمين، ليصل إلى أكثر من 25 ألف متقدم من جميع المحافظات، وخاصة بعد نجاح الموسم الأول منه والذي يعد بمثابة بوابة لاكتشاف المواهب، حيث نجح في إلقاء الضوء على مواهب مصرية حقيقية تمكنت من تخطو خطوات متقدمة في مجالاتها المختلفة.