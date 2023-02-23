موعد وأماكن صرف معاشات شهر مارس 2023

مع قرب بداية شهر مارس 2023، يحرص المستفيدون من المعاش على معرفة أماكن صرف معاشات شهر مارس 2023.

وأعلنت الهيئة القومية في التأمينات الاجتماعية، عن موعد صرف معاشات شهر مارس 2023 في مصر، إذ يهتم العديد من المواطنين والأسر المصرية بمعرفة مواعيد صرف المعاشات لشهر مارس وخاصة قبل بدء شهر رمضان المبارك لشراء جميع المستلزمات الأساسية.

أماكن صرف معاشات شهر مارس 2023 في مصر

وينشر “الدستور” في هذا التقرير موعد وأماكن صرف معاش شهر مارس 2023، وزيادة الحد الأدنى لصاحب المعاش، ويبلغ عدد أصحاب المعاشات حوالي 10 ملايين و885 ألفاً و757 شخصاً، طبقا للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

وكشفت الهيئة القومية بالتأمينات الاجتماعية، موعد صرف معاشات شهر مارس 2023، إذ تبدأ اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 1 مارس 2023.

صرف معاش شهر مارس 2023

ويتساءل قطاع عريض من المواطنين عن أماكن صرف المعاشات شهر مارس 2023، والتي يتاح صرفها سواء عبر المحافظ الإلكترونية التي تتيح خدمة صرف المعاشات، أو عبر منافذ مكاتب البريد المصري أو من خلال منافذ فوري، وعبر كارت ميزة، أو عبر ماكينات الصرف الآلي للبنوك.

زيادة الحد الأدنى لصاحب المعاش

وأضافت الهيئة القومية في التأمينات الاجتماعية، أنَّه تقرر زيادة الحد الأدنى للأشخاص أصحاب المعاش الذي قد انتهت خدمته بشهر يناير 2023، إلى مبلغ 1105 جنيهات، في حين بلغ الحد الأقصى لمعاش المواطنين المنتهى خدمته يناير 2023 نحو 8720 جنيهًا، إذ يتم تغذية ماكينات الصرف الآلي ATM على مستوى الجمهورية، بالنقدية بشكل مستمر.

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رابط الاستعلام عن زيادة المعاشات وقيمة الزيادة في شهر مارس 2023

جدير بالذكر، أنَّ قانون التأمينات الاجتماعية لرقم 148 لسنة 2019، تنص على زيادة المعاشات المستحقة في يوم 30 يونيو من كل عام، وذلك اعتبارًا من أول يوليو»، إذ تّم زيادة المعاشات في أبريل الماضي 2022 بنسبة 13%، قبل موعدها الرسمي بـ3 أشهر، والتي قررها القانون في يوليو 2022.