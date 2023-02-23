«تزامناً مع عيد الأم».. مي سليم تطرح أحدث أغانيها يا بنتي

اقترب موعد الاحتفال بعيد الأم، ويتم طرح العديد من الاغاني احتفالًا، بهذا اليوم، ومن أشهر الأغاني التي قدمت “ست الحبايب”، وعلى عكس المعتاد تقدم النجمة مى سليم هذا العام أغنية “يابنتي”.

أغنية يابنتي

انتهت المطربة مي سليم من تسجيل أغنية "يا بنتي" ومن المقرر طرحها على موقع تداول الفيديوهات يوتيوب بالإضافة إلى باقي المنصات الغنائية المختلفة مارس القادم.

تحمل أغنية “ يابنتي” توقيع محمود عبد الله ومن ألحان محمدي وتوزيع أحمد أمين وإنتاج آلاء شاهين، قبل الاحتفال بعيد الأم، وتدور فكرة الأغنية حول غناء الأم لابنتها يوم حفل زفافها.

عودة مي سليم للساحة

وتعود النجمة مي سليم للساحة الغنائية مرة أخري بعد غياب 4 سنوات، منذ طرحها أغنية "أعلنت الحرب"، حيث طرحت في ديسمبر الماضي أغنية "إحنا كبنات"، كما انتهت من تسجل "يا بنتي".

آخر أعمال مي سليم

وتواصل مي سليم تصوير مسلسلها الجديد "السجل الأسود" الذي يجمعها بالفنان خالد سليم ويشارك في بطولته هالة فاخر، منذر رياحنة، محمد نجاتي، أحمد عبدالله محمود وحازم إيهاب وإخراج جميل جميل المغازي وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق.

وتستعد لتصوير مسلسل "تلت التلاتة" المكون من 15 حلقة.

ويتبقي للفنانة مي سليم يومان على الانتهاء من توصير فيلم "التاروت" وتشارك بطولة العمل إلى جانب سمية الخشاب، ورانيا يوسف، ومحمد عز، عبد العزيز مخيون، بجانب عدد من الفنانين ضيوف الشرف منهم أحمد التهامي، ومحمد خميس، ومحمد الشقنقيري، ويوسف منصور طفل الغزالة الرايقة، وكنزي رماح وسعيد يحيى وإخراج إبرام نشأت.