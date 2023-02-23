الخميس 23 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أمريكا: نتوقع طرح الصين خطة سلام لإنهاء الحرب الروسية - الأوكرانية

الخارجية الأمريكية
الخارجية الأمريكية

قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تتوقع طرح الصين خطة سلام على الطاولة غداً الجمعة، ضمن مساعيها لحل الحرب الروسية في أوكرانيا.

وقالت فيكتوريا نولاند، وكيلة وزارة الخارجية للشؤون السياسية، خلال محادثة مع صحيفة واشنطن بوست: "ننتظر لنرى ما سيطرحه الصينيون على الطاولة، من المفترض أن يتم الإعلان عن هذا غدًا"، بحسب cnn الأمريكية.

وكان كبير الدبلوماسيين الصينيين وانغ يي، قد استعرض الخطة المرتقبة خلال تصريحات في مؤتمر ميونيخ للأمن نهاية الأسبوع الماضي.

بعد أن سافر وانغ إلى موسكو في وقت لاحق من هذا الأسبوع، قال وزير الخارجية الروسي غيرسي لافروف إنه لم يناقش الخطة المذكورة مع كبير الدبلوماسيين الصينيين.

وهناك اجتماع لمجلس الأمن الدولي غدًا حيث يمكن للصين أن تقدم أفكارها، ومن المقرر أن يحضر الاجتماع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين.

وقالت نولاند إنه من المهم أن يؤدي أي اتفاق لإنهاء الحرب إلى سلام عادل ودائم.

أضافت نولاند: "لا يمكن أن يكون وقف إطلاق نار ساخر يتيح للروس الوقت للعودة إلى ديارهم والراحة وإعادة التجهيز والعودة".

تابعت: "لكن اسمعوا إذا تمكن شي جين بينغ من إخراج بوتين وجيشه من أوكرانيا، أعتقد أننا سنصفق جميعًا ونعطي ثمناً للسلام".

وقال نولاند إن جميع الأطراف تدرس ما يمكن فعله لدعم خطة السلام والمساعدة فيها.

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