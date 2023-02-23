وفد جامعة بورسعيد يُشارك في تحضيرات مسابقة «رالي مصر لريادة الأعمال»

شاركت جامعة بورسعيد بوفد نادي ريادة الأعمال، في المعسكر التدريبي للإعداد لمسابقة “رالي مصر” لريادة الأعمال بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالاسكندرية، والمقرر إقامته خلال الفترة من 21 إلى 23 فبراير.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن إبراهيم، رئيس الجامعة وباشراف الدكتور راوية رزق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

وتضمن وفد نادي ريادة الأعمال ثمانية طلاب من كليات “الهندسة والعلوم والتربية النوعية والتجارة والطب وتكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات” وتحت إشراف الدكتور محمد زين مدير نادى ريادة الأعمال بالجامعة، وقد تم اختيار الطلاب من ضمن 87 طالب تقدموا للاشتراك في المعسكر التدريبي واجتازوا المقابلة المبدئية لاختيار الطلاب الممثلين للجامعة.



وذكر مدير ريادة الأعمال في الجامعة، أن نادي ريادة الأعمال شارك العام الماضي في “رالي مصر لريادة الأعمال” بعدد مشروعات وصل إلى 60 مشروعًا، تأهل منها مشروعين للتصفيات النهائية بالمسابقة في العلمين.

وأكدت الدكتور راوية رزق، أن الجامعة تضم الكثير من العناصر المتميزة من أعضاء هيئة التدريس الحريصون على التطور والابداع والعديد من ابنائها الطلاب أصحاب المهارات العلمية التي تظهر بشكل مشرف فى كل المناسبات والمسابقات التعليمية وبالاخص فى مجال ريادة الاعمال