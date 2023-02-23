شادي حسين للجهاز الفني بالأهلي: مش هكرر تجربة أي لاعب تاني ومحتاج الفرصة كاملة

طالب شادي حسين لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي من الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر معرفة أسباب استبعاده وما ينقصه من أجل العودة للمشاركة في التشكيل الأساسي خلال الفترة المقبلة.

وكشف مصدر مسئول أن اللاعب أكد لكولر أنه يخشى من استمرار مصير التجاهل مرة أخرى في الدوري أو عدم المشاركة في المباريات القادمة.

وأضاف المصدر أن شادي حسين أكد أن استبعاده الدائم يؤدي إلى إضعاف مستواه الفني وتراجع الأداء الذهني والبدني خاصة أنه يتطلع أن يكون هداف الفريق الأحمر وأنه يرفض تكرار تجربة زملائه في الفريق الذي رحلوا على سبيل الإعارة بعد تجاهل مشاركتهم في المباريات.

وأشار المصدر إلى أن كولر طالب اللاعب بضرورة الالتفات لوزنه وأن يحافظ على معدل لياقته البدنية وأن يكون جاهزاً للاستدعاء الأساسي أو المشاركة في أي وقت يطلب فيه الحصول على خدماته.

ويسعى اللاعب إلى حسم تواجده في الصفوف الحمراء خلال الفترة المقبلة في ظل عدم مشاركته في المباريات خاصة بعد بقاءه خلال الفترة الماضية على دكة البدلاء بدون أية أمور أخرى.

وكان مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول عبر عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على أسوان في بطولة الدوري الممتاز، مؤكدًا أن الفريق حقق مكاسب عديدة بعد أن عزز صدارته لبطولة الدوري، وأظهر اللاعبون أداءً مميزًا للغاية.

وأوضح كولر أنه سعيد للغاية بالحضور المميز لجماهير الأهلي في المدرجات، وهو ما منح اللاعبين دوافع كبيرة، انعكست على ما قدموه خلال اللقاء.

وأضاف: «خلال الساعات الماضية تحدثت مع اللاعبين عن الأخطاء التي وقعت في لقاء الهلال السوداني، وعملنا على علاجها، ونتعامل مع كل مواجهة بشكل مختلف ومستقل، وكان من المهم أن نحقق الفوز في الدوري لأنها بطولة مهمة لنا».

وأشار إلى أن الفريق قدم مباراة كبيرة، بعدما سجل 3 أهداف وحصل على عدة فرص لمضاعفة النتيجة، إلى جانب تصدي محمد الشناوي لركلة جزاء، وهو ما يعتبره إيجابيًّا للغاية، قبل مواجهة صن داونز في دوري أبطال إفريقيا.

وأكد كولر أن المباراة كانت فرصة للاستمرار في تدوير مشاركة اللاعبين، بعدما دفع بـ6 تغييرات في المباراة، وذلك لمنح الفرصة وتجهيز الجميع في ظل تلاحم المباريات، وأنه لا يوجد لاعب أساسي وآخر احتياطي، على الرغم من الصعوبات التي يواجهها الفريق.

وشدد على أن كل اللاعبين في حسابات الجهاز الفني، وأنه بشكل شخصي لا يمكن أن يستبعد لاعبًا من المشاركة في المباريات بسبب إهدار الفرص، وهو الأمر الذي يعتبره جزءًا من كرة القدم.

وأشاد المدير الفني بما قدمه اللاعبون، خاصة المجموعة التي شاركت في الشوط الثاني، ومنهم شادي حسين، فيما أكد أن الفريق يعمل بشكل مستمر على علاج أي أخطاء والسعي نحو تحقيق الانتصارات.