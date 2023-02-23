الخميس 23 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. استكمال محاكمة سكرتير حى عابدين وآخرين بتهمة الرشوة

محاكمة
محاكمة

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، محاكمة رئيس منطقة الإسكان بحي عابدين وسكرتير الحي وموظف بإدارة الطرق، على خلفية اتهامهم بطلب رشوة مالية للتجاوز عن مخالفات البناء.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن الرقابة الإدارية تلقت بلاغًا من صاحب عقار يتهم مدير حي الإسكان بحي عابدين بطلب رشوة مالية حتى يسمح له بالبناء دون تحرير محاضر، وعدم إبلاغ الحى بتك المخالفات من أجل إيقافها، فطلبت الرقابة الإدارية من صاحب البلاغ مسايرة المتهم حتى يتم القبض عليه، وأضافت التحقيقات أن الرقابة الإدارية قامت بتسجيل كل الاتصالات للمتهم، بالإضافة إلى تصويره أثناء تلقيه رشوة.

محكمة جنايات القاهرة رئيس منطقة الإسكان حي عابدين مخالفات البناء رشوة

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