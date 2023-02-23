الخميس 23 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلمانية: تحديد أسعار المحاصيل الاستراتيجية يضمن زيادة توريدها

النائبة صبورة السيد
النائبة صبورة السيد

أكد النائبة صبورة السيد، عضو مجلس النواب، أهمية قرار الحكومة بتحديد سعر ضمان لشراء محاصيل الذرة، وفول الصويا، وعباد الشمس، من المزارعين للموسم الصيفي 2023، للتحفيز على زراعة تلك المحاصيل المهمة، بهدف زيادة الإنتاجية وخفض فاتورة الاستيراد.

وأضافت "السيد"، في تصريحات له، أن هذا القرار يدعم القطاع الزراعي ويشجع المزارعين على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية وزيادة كميات توريدها إلى الحكومة، والذي ينعكس على تحقيق الاكتفاء الذاتي من تلك المحاصيل، وبالتالي تقليل الفاتورة الاستيرادية، وتوفير العملة الصعبة، خاصة في ظل الأزمة التي نمر بها حاليا.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن تحديد أسعار المحاصيل الاستراتيجية، فضلا عن أنه يسهم في زيادة توريدها بعد التوسع في زراعتها، فإنه يحقق الاكتفاء الذاتي من العديد من المنتجات والسلع الأساسية التي تدخل تلك المحاصيل في عملية إنتاجها، مضيفا أن ذلك ينعكس على توافر تلك السلع في الأسواق وبالتالي استقرار أسعارها بل وانخفاضها.

وثمنت النائب محمد سلطان قرارات الحكومة الأخيرة لدعم المزارعين والقطاع الزراعي، وتحفيزهم على زيادة توريد المحاصيل، مطالبة باستمرار هذا النهج الذي يحقق للدولة الاكتفاء الذاتي ويدعم الأمن الغذائي الذي خطت فيها الدولة خطوات كبيرة ما ساعدها على مواجهة الأزمات العالمية الأخيرة.

الإكتفاء الذاتي المحاصيل الاستراتيجية النائبة صبورة السيد تحقيق الاكتفاء الذاتي تقليل الفاتورة الاستيرادية توريد المحاصيل زراعة المحاصيل الاستراتيجية

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل هناك مؤامرة وراء رفع الأسعار؟

الأكثر قراءة

قادمة من أوروبا.. وصول 7 رحلات طيران دولية لمرسى علم اليوم

الإحصاء: 19.1% ارتفاعًا فى التبادل التجارى بين مصر والسعودية خلال 11 شهرًا

«عبدالغفار» و«آمنة» يشكران الرئيس السيسى لدعمه ملف القضية السكانية وتحسين خدمات الصحة

«التموين» تفحص عروض شركات توريد زيت الطعام لطرحه على البطاقات

وكيل «صحة مطروح» يتفقد سير العمل بمركز رعاية الأمومة والطفولة

«الزراعة» تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول العنب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

(الوثائقية).. السلاحُ الذى كانت تفتقده مصر.. وطلقةٌ لا تزال غائبة!

خالد عكاشة

«المجتمعات الإلكترونية» تعزز من قوة اليمين المتطرف «٢»

ماجد حبته

البنك الدولى والتنمية المحلية

جمال-أسعد

الزلازل.. والإنسان

عبد الرحيم طايع

أطفالنا.. وأجدادهم الفراعنة

صفوت البياضي

الخالق الأعظم لخليقة عظيمة‎

إبراهيم داود

وقفة مع علاء الديب

حسين دعسة

روسيا تعلق مشاركتها فى معاهدة الأسلحة النووية مع الولايات المتحدة.. خطورة وخطأ؟

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

عقب عملية نابلس.. سيناريوهات التصعيد بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين

الشيكل يسجل أكبر خسارة عالمية أمام الدولار.. هل يستمر تراجع العملة الإسرائيلية؟

«الخارجية الفلسطينية» تدين بناء 1000 وحدة استيطانية جنوب بيت لحم