برلمانية: تحديد أسعار المحاصيل الاستراتيجية يضمن زيادة توريدها

أكد النائبة صبورة السيد، عضو مجلس النواب، أهمية قرار الحكومة بتحديد سعر ضمان لشراء محاصيل الذرة، وفول الصويا، وعباد الشمس، من المزارعين للموسم الصيفي 2023، للتحفيز على زراعة تلك المحاصيل المهمة، بهدف زيادة الإنتاجية وخفض فاتورة الاستيراد.

وأضافت "السيد"، في تصريحات له، أن هذا القرار يدعم القطاع الزراعي ويشجع المزارعين على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية وزيادة كميات توريدها إلى الحكومة، والذي ينعكس على تحقيق الاكتفاء الذاتي من تلك المحاصيل، وبالتالي تقليل الفاتورة الاستيرادية، وتوفير العملة الصعبة، خاصة في ظل الأزمة التي نمر بها حاليا.



وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن تحديد أسعار المحاصيل الاستراتيجية، فضلا عن أنه يسهم في زيادة توريدها بعد التوسع في زراعتها، فإنه يحقق الاكتفاء الذاتي من العديد من المنتجات والسلع الأساسية التي تدخل تلك المحاصيل في عملية إنتاجها، مضيفا أن ذلك ينعكس على توافر تلك السلع في الأسواق وبالتالي استقرار أسعارها بل وانخفاضها.



وثمنت النائب محمد سلطان قرارات الحكومة الأخيرة لدعم المزارعين والقطاع الزراعي، وتحفيزهم على زيادة توريد المحاصيل، مطالبة باستمرار هذا النهج الذي يحقق للدولة الاكتفاء الذاتي ويدعم الأمن الغذائي الذي خطت فيها الدولة خطوات كبيرة ما ساعدها على مواجهة الأزمات العالمية الأخيرة.