الخميس 23 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا: واشنطن تستخدم حرب أوكرانيا لإلهاء منظمة الدول الأمريكية عن مشاكل الغرب

العملية العسكرية
العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

قالت السفارة الروسية في واشنطن، في بيان نقلته وكالة نوفوستي الروسية، إن واشنطن تستخدم حرب أوكرانيا لإلهاء بلدان منظمة الدول الأمريكية وتحويل انتباهها عن مشاكل الغرب المتراكمة.

وأضافت السفارة: تمت مناقشة الأزمة الأوكرانية على منصة منظمة الدول الأمريكية، على الرغم من طلب بعض البلدان الأعضاء في هذه المنظمة الدولية، عدم إدراج أزمة أمنية أوروبية لا تمس المنطقة الأمريكية في جدول الأعمال.

وتابع السفارة، في بيانها: "يبدو واضحًا تمامًا أن الولايات المتحدة تعتزم صرف انتباه أعضاء منظمة الدول الأمريكية عن المشاكل الملحة التي تراكمت في النصف الغربي من العالم".

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وأشار بيان السفارة إلى أن الجانب الأمريكي يهمل مخاوف أعضاء منظمة الدول الأمريكية بشأن تفشي نشاطات العصابات الإجرامية في هاييتي، على الرغم من أن دول المنطقة أثارت مرارًا موضوع تهريب الأسلحة من الولايات المتحدة إلى هاييتي.

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