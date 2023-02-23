الإسماعيلى يحدد موعد الإعلان عن خليفة ميدو

قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة اللواء أبو بكر الحديدي، عقد مؤتمر صحفي في تمام الساعة الثانية عشر ظهر اليوم الخميس للإعلان عن مدرب الفريق الجديد.

وكان الإسماعيلي قد وجّه الشكر إلى أحمد حسام ميدو المدير الفني للفريق وجهازه المعاون، بعد تعادله مع غزل المحلة بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء.

وتولى ميدو تدريب الإسماعيلي في 9 مباريات، حقق الانتصار في مباراة واحدة وتعادل في 5 مواجهات وخسر 3 مواجهات.

ويحتل الإسماعيلي المركز السابع عشر (قبل الأخير) في ترتيب جدول الدوري برصيد 14 نقطة.