الخميس 23 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الإسماعيلى يحدد موعد الإعلان عن خليفة ميدو

ميدو مع مجلس إدارة
ميدو مع مجلس إدارة النادي الإسماعيلي

قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة اللواء أبو بكر الحديدي، عقد مؤتمر صحفي في تمام الساعة الثانية عشر ظهر اليوم الخميس للإعلان عن مدرب الفريق الجديد.

وكان الإسماعيلي قد وجّه الشكر إلى أحمد حسام ميدو المدير الفني للفريق وجهازه المعاون، بعد تعادله مع غزل المحلة بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء.

وتولى ميدو تدريب الإسماعيلي في 9 مباريات، حقق الانتصار في مباراة واحدة وتعادل في 5 مواجهات وخسر 3 مواجهات.

ويحتل الإسماعيلي المركز السابع عشر (قبل الأخير) في ترتيب جدول الدوري برصيد 14 نقطة.

الاسماعيلى احمد حسام ميدو اخبار الدوري المصري مدرب الإسماعيلي الجديد

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل هناك مؤامرة وراء رفع الأسعار؟

الأكثر قراءة

أحمد كريمة: المصريون علموا العالم التوحيد والفراعنة ليسوا مشركين (فيديو)

الإسماعيلى يحدد موعد الإعلان عن خليفة ميدو

مدحت العدل مؤلف «عُملة نادرة» يكشف ملامح السيناريو المستوحى من أحداث واقعية

طرد ميدو من الإسماعيلى.. لماذا تفشل تجارب «العالمى» التدريبية؟

الخارجية الأمريكية تعرب عن قلقها من أعمال العنف الأخيرة بالضفة الغربية

وزير الرياضة: أزمة قيد صفقات الزمالك انتهت.. وهدفنا تقليل الاحتقان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

(الوثائقية).. السلاحُ الذى كانت تفتقده مصر.. وطلقةٌ لا تزال غائبة!

خالد عكاشة

«المجتمعات الإلكترونية» تعزز من قوة اليمين المتطرف «٢»

ماجد حبته

البنك الدولى والتنمية المحلية

جمال-أسعد

الزلازل.. والإنسان

عبد الرحيم طايع

أطفالنا.. وأجدادهم الفراعنة

صفوت البياضي

الخالق الأعظم لخليقة عظيمة‎

إبراهيم داود

وقفة مع علاء الديب

حسين دعسة

روسيا تعلق مشاركتها فى معاهدة الأسلحة النووية مع الولايات المتحدة.. خطورة وخطأ؟

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الشيكل يسجل أكبر خسارة عالمية أمام الدولار.. هل يستمر تراجع العملة الإسرائيلية؟

«الخارجية الفلسطينية» تدين بناء 1000 وحدة استيطانية جنوب بيت لحم

فلسطين تطلب عقد اجتماع عاجل للجامعة العربية لمواجهة العدوان الإسرائيلى